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Şiddetli Yağış Pazartesine Kadar Sürecek

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Yarın ve Cuma günü fırtına bekleniyor
Şiddetli Yağış Pazartesine Kadar Sürecek

Meteoroloji Dairesi, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağmurların pazartesi gününe kadar süreceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin tahmini hava durumuna göre, hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşecek.

Bu arada yarın ve Cuma günü rüzgarın kuvvetli, zaman zaman da fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

 

Rum Meteoroloji Dairesi, fırtına ve buna dolu yağışının da eşlik etmesi olasılığı nedeniyle, bu sabah itibarıyla sarı alarm yayımladı.

Rum haber kaynakları, sarı alarmın, bugün 06:00-22:00 saatleri için verilirken yağışın “35 milimetreyi” geçmesinin beklendiğini de belirtti.

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Kaynak: Meteoroloji Dairesi, sarı alarm verdi!

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