Şiddetli yağmur nedeniyle bir üreticinin 5 küçükbaş hayvanı telef oldu

Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağmur nedeniyle Paşaköy Ağıllar bölgesinde bulunan bir üreticinin 5 küçükbaş hayvanı telef oldu.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Paşaköy Ağıllar bölgesindeki üreticinin ağılında incelemelerde bulundu.
Bakan Oğuz’a Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana, Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Bakanlık Müdürü Mehmet Ercilasun, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ile Küçükbaş Genel Sekreteri Serkan Harper de eşlik etti.
Yapılan inceleme sonucu tutanak tutularak, gerekli raporlama yapıldı.
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