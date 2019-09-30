  • BIST 105.591
  • Altın 270,044
  • Dolar 5,6434
  • Euro 6,1699
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Sıddık: “Tüm statüko ihlallerini ciddiyetle ele alıyoruz”

» »
UNFICYP Basın Sözcüsü Alim Sıddık, Türk askerinin “Strovilya” (Akyar) bölgesindeki statükoda değişiklik yaptığı şeklinde Rum basınında yer alan iddiaları değerlendirdi.
Sıddık: “Tüm statüko ihlallerini ciddiyetle ele alıyoruz”

Alithia ve diğer gazeteler, UNFICYP Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, BM Barış Gücü’nün, statüko ihlallerini ciddiyetle ele aldığını vurguladığını yazdılar.

Sıddık açıklamasında, statüko ihlallerine ilişkin bilgileri ciddiyetle ele aldıklarını ve bu yöndeki endişeleri gidermek için her iki tarafla da iletişimde olduklarını belirterek, her türlü ihlalin kayda alındığını ve BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi raporuna dahil edildiklerini kaydetti.

Sıddık, “ara bölgede veya özel statülü alanlarda yetkisiz yapılan inşaatların kesin şekilde yasaklandıklarını” da sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tasarrufunda 16 paket kokain bulundu30 Eylül 2019 Pazartesi 10:08
  • 16 yaşındaki Rooza aranıyor…29 Eylül 2019 Pazar 10:51
  • Satışa hazır uyuşturucuyla yakalandı28 Eylül 2019 Cumartesi 13:33
  • Savvas Papasavvas AB Genel Mahkemesi Başkan Yardımcılığı’na seçildi28 Eylül 2019 Cumartesi 13:32
  • “Ortak zeminde diken siyasi eşitlik”28 Eylül 2019 Cumartesi 13:28
  • Yeni “Mckenzy Binası” yine bir Kıbrıs Türk malına…28 Eylül 2019 Cumartesi 13:28
  • Güney Kıbrıs’ta, tehlikeli sürüş yapanlar gözaltına alınacak28 Eylül 2019 Cumartesi 13:27
  • Miçotakis BM’de iki toplumlu iki bölgeli federasyon vurgusu yaptı28 Eylül 2019 Cumartesi 12:20
  • Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları New York’ta bir araya geldi28 Eylül 2019 Cumartesi 12:19
  • Kıbrıs dosyasının iki cildi daha Rum Meclisi’nin sitesinde yayımlandı28 Eylül 2019 Cumartesi 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti