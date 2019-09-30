Sıddık: “Tüm statüko ihlallerini ciddiyetle ele alıyoruz”

Alithia ve diğer gazeteler, UNFICYP Sözcüsü Alim Sıddık’ın dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, BM Barış Gücü’nün, statüko ihlallerini ciddiyetle ele aldığını vurguladığını yazdılar.

Sıddık açıklamasında, statüko ihlallerine ilişkin bilgileri ciddiyetle ele aldıklarını ve bu yöndeki endişeleri gidermek için her iki tarafla da iletişimde olduklarını belirterek, her türlü ihlalin kayda alındığını ve BM Genel Sekreteri’nin Güvenlik Konseyi raporuna dahil edildiklerini kaydetti.

Sıddık, “ara bölgede veya özel statülü alanlarda yetkisiz yapılan inşaatların kesin şekilde yasaklandıklarını” da sözlerine ekledi.