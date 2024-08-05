Sıddık,ara bölgede mahsur kalan sığınmacılar konusunda açıklama

BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Alim Sıddık, ara bölgede mahsur kalan sığınmacılara ilişkin Rum Yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Haravgi gazetesinin haberine göre, Sıddık dün gazeteye yaptığı açıklamada; “BM’nin ara bölgedeki sığınmacılara ilişkin yasadışı bir eylem gerçekleştirmesinin söz konusu olamayacağını” ifade etti.

Rum hükümetinin “sığınma hakkı konusunda uluslararası hukuku uygulamadığını” belirten Sıddık; “Kıbrıs Cumhuriyeti sığınma hukukunu uygulamalıdır” şeklinde konuştu.

Sıddık, bu durumun Rum Yönetimi ile BM arasındaki ilişkileri “daha da zorlaştırabileceği” uyarısında bulunarak “yasadışı eylemleri kabul etmeyeceklerini, böyle bir şeye ortak da olmayacaklarını” vurguladı.

Gazete, Rum Göçmenlik Müsteşarı’nın daha önce yaptığı açıklamada, Rum hükümetinin uygulamalarının sığınmacı hukukunun yasal çerçevesinde yer aldığını açıkladığını da hatırlattı.