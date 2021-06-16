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Sideral Denizcilik: 34$'a alınan yakıtı 32,48$'a taşımak için teklif vermiştik! İhaleyi iptal ettiler. Şimdi yine aynını yapıyorlar!

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Sideral Denizcilik: 34$'a alınan yakıtı 32,48$'a taşımak için teklif vermiştik! İhaleyi iptal ettiler. Şimdi yine aynını yapıyorlar!
Sideral Denizcilik: 34$'a alınan yakıtı 32,48$'a taşımak için teklif vermiştik! İhaleyi iptal ettiler. Şimdi yine aynını yapıyorlar!

İHALELER SÜREKLİ İPTAL EDİLİYOR

Sideral Denizcilik direktörü Nezire Göker yaptığı açıklamada Aralık ayından beri ihale iptal ve ertelemeden Kıbrıslı insanı olarak pandemi dönemi vesilesiyle mağdur olduklarını açıkladı.
 

DETAY KIBRIS-ÖZEL HABER

7 Nisan’daki ihalede en uygun fiyat ve dört dörtlük istenen şartlarda 32,48 dolar taşıma teklifi verdiklerini sornasında ihaleyi iptal ettirip TIPICTEN 34 dolara yakıt alındığını söyledi.

 

14 HAZİRANDAKİ İHALE DE ERTELENDİ TPIC'DEN ALIM YAPILDI

Şimdi 14 Hazirandaki ihaleyi şartname alan firmaların erteleme talebi olmaksızın 9 Haziran'da Bakanlar Kurulu'ndan TIPIC'ten yeniden yakıt alımı için karar üretip ihaleyi 24 Haziran'a ertelettiler.

Sideral Denizcilik direktörü Nezire Göker  "Bu Kıbrıslı iş insanlarına yapılan haksızlıktır. Biz Sideral Denizcilik olarak alacağı fiyatın altında aynı şartlarda taşımaya hazırız huzurunuzda deklere ediyoruz."dedi.

Göker  "TIPIC şirketi de bir ÖZEL ŞİRKETTİR hem de JERSEY DE Kurulmuş Off Shore şirkettir."dedi.

 

NE OLDU?

Aralık ayından itibaren KIB-TEK'te kullanılacak yakıt ihaleleri bir türlü sonuçlandırılmıyor ve sürekli olarak iptal ediliyor.

Daha önce de ihalesiz doğrudan olmak üzere TPIC'den 34 $'a yakıt alımı yapılmıştı.

Son olarak da yine Ekonomi ve Enerji bakanı Erhan Arıklı TPIC'den 30$'a 36000 ton ihalesiz yakıt alımı yapıldığını BRT ekranlarında bugün açıkladı.

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