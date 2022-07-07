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Sideral Firması Elektrikte neler yaşandığını açıkladı... İşte açıklamalar....

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Sideral Firması Elektrikte neler yaşandığını açıkladı...
Sideral Firması Elektrikte neler yaşandığını açıkladı... İşte açıklamalar....

                                                                                                                              07.07.2022

                                                                                          BASIN AÇIKLAMASI

        Firmamız Sidereal Lines Ltd. 2021 yılının Ekim ayında KIBTEK tarafndan açılan akaryakıt

        tedarik ihalesinde en düşük teklifi vererek kazanmıştır. Şirketimizin akaryakıt tedariği

        alanındaki geniş tecrübesi ve çevreye duyarlılığımızdan hareketle ihaledeki yakıt özelliğinden

        daha üstün teknik özelliklere sahip, temiz yakıt getirilmesi için kendi talebimizle ek yükümlülük

        altına girdik ve bu hususları ihale sonrası sözleşmeye dahil ettirdik. Bu ihale öncesinde açılan

        her ihaleyi kazanmış olmamıza rağmen, başka birilerinden daha yüksek fiyatlara yakıt alınması

        için ısrarla her ihale iptal edildi. Zamanında Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığımız davalarda

        haklılığımız tescil edildi ve Sayıştay raporlarında haklılığımız kayıtlara girdi. Şimdi aynı filmin

        başka perdesi oynanıyor. KIBTEK’in sözleşmedeki yükümlülük ihlallerinden kaynaklanan birçok

        olumsuzluklara rağmen, 150 bin ton için açılan ihale çerçevesinde 155 bin ton kaliteli yakıtı

        ihaledeki en düşük fiyattan teslim ederek görevimizi alnımızın akıyla yerine getirdik. Şeffaflık

        ilkesi çerçevesinde, bugüne kadar yaptığımız her yakıt ikmalinin analiz sonuçlarını

        www.siderealines.com üzerinden düzenli olarak yayınladık. Rusya – Ukrayna savaşından dolayı

        piyasayı kilitleyen ambargolar bile bizleri KIBTEK’in plansız, programsız, hukuk zemininden ve

        profesyonellikten uzak davranışları kadar zorlamadı. KIBTEK birçok defa almış olduğu yakıtın

        ödemesini geç ve eksik yaptı, almış olduğumuz yakıt bedelini tedarikçi firmaya ödememiz

        mümkün olmadı ve çalıştığımız bankamızın bizlere sağladığı destekle faiz ödeyerek KIBTEK’in

        adına ödeme yapmak zorunda kaldık Parasını alamadığımız yük dolu gemilerimiz Teknecik’te bekletildi,

        geciktirildi ve sonraki sevkiyatlarımızın aksatılmsına yol açıldı. KIBTEK, sözleşme şartlarına göre

        önceden vermesi gereken 3 aylık yükleme programlarını eksik, plansız, keyfi, kısa ve günü kurtaracak

        şekilde vererek verimli yükleme programlaması yapmamızı imkansız kıldı. KIBTEK depolarını bilerek

        sıfır stoğa yakın seviyede tuttu ve sürekli yakıt tükenmesi riskiyle karşı karşıya kaldı.Bütün bu baskılar

        altnda sözleşmemiz devam ettiği süre içerisinde KIBTEK’in parasızlığı ve saatlerle yarışarak tedarik

        taahhütlerimizi birtamam yerine getirdik. Sn. Başbakan Ünal Üstel ve Sn. Bakan Sunat Atun’un yaptığı

        açıklamalarda sözleşmenin sonuna gelen firmamızı mevcut yakıt krizinden sorumlu göstermeye çalışarak

        softa şaşırtması yapmalarını hayretle izledik.

        Sn. Başbakan: Biz görevimizi tamamladık, şeffaf bir şekilde, en düşük fiyatan 155 bin ton yakıt teslim

        ettik. Üstelik KIBTEK tarafndan mağdur edildik, yarım milyon dolardan fazla bakiye hala daha şirketimize

        ödenmedi. Aylar öncesinden sözleşmemizin biteceği bilinmesine rağmen sonrası için program yapmanız

        ve şeffaf bir ihaleye aylar önceden çıkmış olmanız gerekirken, doğrudan TPIC’ten yakıt almak için yasa

        geçirdiniz. TPIC’ten ihalesiz yakıt almayı bile programlamayı başaramadınız. Koskoca KIBTEK’i ve ülkeyi

        böyle zamanda sıkıntıya soktunuz. Bizimle ilgili yapmış olduğunuz mesnetsiz açıklamalar ile şirketimizi

        ve aile bireylerimizin yaşamlarını tehdit altında bıraktınız. İşin gerçeği toplumun gözü önündedir.

        KIBTEK’i bilerek yakıtsız bıraktınız, daha ucuza yakıt varken,şeffaf olmayan bir şekilde, ne olduğu belirsiz

        yakıtları KIBTEK depolarına indirdiniz.

        KIBTEK 13 Nisan 2022’de firmamıza yazılı olarak SON defa yakıt talebi yaptığını bildirdikten sonra, bize

        olan 9.5 milyon doları haftalarca ödemedi. Çıkarttığınız Yasa Gücünde Kararname ile ihalesiz bile yakıt

        almayı başaramayınca KIBTEK’in bize hala daha 2.5 milyon dolar borcu varken, bizi tehdit ederek

        sözleşme çerçevesinde alabileceğiniz son 9967 ton yakıtı 5 gün gibi mantıksız bir süre içerisinde

        getirmemiz için baskı uygulandı. Aylarca bekleyip program yapmayan KIBTEK’in aniden karar verince 5

        günde yakıt getirmemizi beklemesi, üstelik de bu talebi 2.5 milyon dolar ödenmemiş borcu varken

        yapması, ihalesiz ve şaibeli yakıt almaya zemin hazırlayan kötü niyetli ve maksatlı bir davranıştır.

        Borçlarını ödemeleri kaydıyla sözleşme şartlarında son kalan yakıtı getirebileceğimizi yazılı olarak

        bildirdiğimiz halde, KIBTEK’in bize bugün yarım milyon dolardan fazla ödenmemiş borcu mevcuttur.

 

 

 

        İşin en trajikomik tarafı, ihalesiz getirilen tek bir atık toplama tankerinde tek seferde 1100 ton yakıta

        ödenen bedel bile bize ödenmeyen borçtan kat kat fazlasının halkın cebinden çalınması anlamına

        gelmiştir.

        KIBTEK hala daha alacağımızı ödemediği için konu yargıya haftalar önce taşınmış olup, Yetkililerden

        gelen taleple geçtiğimiz hafta sonu dahil olmak üzere her seviyede yetkili ile süratli yakıt temini için

        elimizden gelen tüm imkanları seferber ettiğimiz halde, hatta acil şartlarda yine aldıkları fiyatların çok

        altında yakıt getirebileceğimizi yazılı olarak da belirttiğimiz halde maalesef ki tüm bu iyi niyetli

        girişimlerimiz KIBTEK tarafından hayata geçirilmedi. Tüm girişimlerimize ve ihbarlarımıza rağmen

        alacaklarımızın halen ödenmemesi ve diğer ihlallerin de KIBTEK tarafından devam ettirilmesi sebebiyle

        sözleşmemizi tek taraflı olarak fesih etmek zorunda kaldık. Bütün tecrübe ve imkanlarımız

        toplumumuzun menfaati için amade kalmaya devam etmekte olup, hukuk savaşımız sürerken konunun

        yakın takipçisi olacağız.

 

       

          

                                                                                                Saygılarımızla Kamuoyuna Arz Ederiz

                                                                                                   

                                                                                                        Sidereal Lines Ltd. Direktörü               

                                                                                                                  Kapt. Ulus GÖKER

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