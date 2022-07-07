Sideral Firması Elektrikte neler yaşandığını açıkladı... İşte açıklamalar....

07.07.2022

BASIN AÇIKLAMASI

Firmamız Sidereal Lines Ltd. 2021 yılının Ekim ayında KIBTEK tarafndan açılan akaryakıt

tedarik ihalesinde en düşük teklifi vererek kazanmıştır. Şirketimizin akaryakıt tedariği

alanındaki geniş tecrübesi ve çevreye duyarlılığımızdan hareketle ihaledeki yakıt özelliğinden

daha üstün teknik özelliklere sahip, temiz yakıt getirilmesi için kendi talebimizle ek yükümlülük

altına girdik ve bu hususları ihale sonrası sözleşmeye dahil ettirdik. Bu ihale öncesinde açılan

her ihaleyi kazanmış olmamıza rağmen, başka birilerinden daha yüksek fiyatlara yakıt alınması

için ısrarla her ihale iptal edildi. Zamanında Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığımız davalarda

haklılığımız tescil edildi ve Sayıştay raporlarında haklılığımız kayıtlara girdi. Şimdi aynı filmin

başka perdesi oynanıyor. KIBTEK’in sözleşmedeki yükümlülük ihlallerinden kaynaklanan birçok

olumsuzluklara rağmen, 150 bin ton için açılan ihale çerçevesinde 155 bin ton kaliteli yakıtı

ihaledeki en düşük fiyattan teslim ederek görevimizi alnımızın akıyla yerine getirdik. Şeffaflık

ilkesi çerçevesinde, bugüne kadar yaptığımız her yakıt ikmalinin analiz sonuçlarını

www.siderealines.com üzerinden düzenli olarak yayınladık. Rusya – Ukrayna savaşından dolayı

piyasayı kilitleyen ambargolar bile bizleri KIBTEK’in plansız, programsız, hukuk zemininden ve

profesyonellikten uzak davranışları kadar zorlamadı. KIBTEK birçok defa almış olduğu yakıtın

ödemesini geç ve eksik yaptı, almış olduğumuz yakıt bedelini tedarikçi firmaya ödememiz

mümkün olmadı ve çalıştığımız bankamızın bizlere sağladığı destekle faiz ödeyerek KIBTEK’in

adına ödeme yapmak zorunda kaldık Parasını alamadığımız yük dolu gemilerimiz Teknecik’te bekletildi,

geciktirildi ve sonraki sevkiyatlarımızın aksatılmsına yol açıldı. KIBTEK, sözleşme şartlarına göre

önceden vermesi gereken 3 aylık yükleme programlarını eksik, plansız, keyfi, kısa ve günü kurtaracak

şekilde vererek verimli yükleme programlaması yapmamızı imkansız kıldı. KIBTEK depolarını bilerek

sıfır stoğa yakın seviyede tuttu ve sürekli yakıt tükenmesi riskiyle karşı karşıya kaldı.Bütün bu baskılar

altnda sözleşmemiz devam ettiği süre içerisinde KIBTEK’in parasızlığı ve saatlerle yarışarak tedarik

taahhütlerimizi birtamam yerine getirdik. Sn. Başbakan Ünal Üstel ve Sn. Bakan Sunat Atun’un yaptığı

açıklamalarda sözleşmenin sonuna gelen firmamızı mevcut yakıt krizinden sorumlu göstermeye çalışarak

softa şaşırtması yapmalarını hayretle izledik.

Sn. Başbakan: Biz görevimizi tamamladık, şeffaf bir şekilde, en düşük fiyatan 155 bin ton yakıt teslim

ettik. Üstelik KIBTEK tarafndan mağdur edildik, yarım milyon dolardan fazla bakiye hala daha şirketimize

ödenmedi. Aylar öncesinden sözleşmemizin biteceği bilinmesine rağmen sonrası için program yapmanız

ve şeffaf bir ihaleye aylar önceden çıkmış olmanız gerekirken, doğrudan TPIC’ten yakıt almak için yasa

geçirdiniz. TPIC’ten ihalesiz yakıt almayı bile programlamayı başaramadınız. Koskoca KIBTEK’i ve ülkeyi

böyle zamanda sıkıntıya soktunuz. Bizimle ilgili yapmış olduğunuz mesnetsiz açıklamalar ile şirketimizi

ve aile bireylerimizin yaşamlarını tehdit altında bıraktınız. İşin gerçeği toplumun gözü önündedir.

KIBTEK’i bilerek yakıtsız bıraktınız, daha ucuza yakıt varken,şeffaf olmayan bir şekilde, ne olduğu belirsiz

yakıtları KIBTEK depolarına indirdiniz.

KIBTEK 13 Nisan 2022’de firmamıza yazılı olarak SON defa yakıt talebi yaptığını bildirdikten sonra, bize

olan 9.5 milyon doları haftalarca ödemedi. Çıkarttığınız Yasa Gücünde Kararname ile ihalesiz bile yakıt

almayı başaramayınca KIBTEK’in bize hala daha 2.5 milyon dolar borcu varken, bizi tehdit ederek

sözleşme çerçevesinde alabileceğiniz son 9967 ton yakıtı 5 gün gibi mantıksız bir süre içerisinde

getirmemiz için baskı uygulandı. Aylarca bekleyip program yapmayan KIBTEK’in aniden karar verince 5

günde yakıt getirmemizi beklemesi, üstelik de bu talebi 2.5 milyon dolar ödenmemiş borcu varken

yapması, ihalesiz ve şaibeli yakıt almaya zemin hazırlayan kötü niyetli ve maksatlı bir davranıştır.

Borçlarını ödemeleri kaydıyla sözleşme şartlarında son kalan yakıtı getirebileceğimizi yazılı olarak

bildirdiğimiz halde, KIBTEK’in bize bugün yarım milyon dolardan fazla ödenmemiş borcu mevcuttur.

İşin en trajikomik tarafı, ihalesiz getirilen tek bir atık toplama tankerinde tek seferde 1100 ton yakıta

ödenen bedel bile bize ödenmeyen borçtan kat kat fazlasının halkın cebinden çalınması anlamına

gelmiştir.

KIBTEK hala daha alacağımızı ödemediği için konu yargıya haftalar önce taşınmış olup, Yetkililerden

gelen taleple geçtiğimiz hafta sonu dahil olmak üzere her seviyede yetkili ile süratli yakıt temini için

elimizden gelen tüm imkanları seferber ettiğimiz halde, hatta acil şartlarda yine aldıkları fiyatların çok

altında yakıt getirebileceğimizi yazılı olarak da belirttiğimiz halde maalesef ki tüm bu iyi niyetli

girişimlerimiz KIBTEK tarafından hayata geçirilmedi. Tüm girişimlerimize ve ihbarlarımıza rağmen

alacaklarımızın halen ödenmemesi ve diğer ihlallerin de KIBTEK tarafından devam ettirilmesi sebebiyle

sözleşmemizi tek taraflı olarak fesih etmek zorunda kaldık. Bütün tecrübe ve imkanlarımız

toplumumuzun menfaati için amade kalmaya devam etmekte olup, hukuk savaşımız sürerken konunun

yakın takipçisi olacağız.

Saygılarımızla Kamuoyuna Arz Ederiz

Sidereal Lines Ltd. Direktörü

Kapt. Ulus GÖKER