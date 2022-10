Sideral: KIb-TEK'de Rekabet Kurulu bizi haklı buldu

İşte basın açıklaması;

SIDEREAL LINES LTD. BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde firmamız hakkında bazı basın organlarında çıkan yalan veya yanlış haberler üzerine bu basın açıklamasını yapma gereği doğmuştur.

Sn. Başbakan Ünal Üstel her fırsatta firmamız ve şahsımızın adını kullanarak bizleri “Vatan Haini” olarak göstermeye çalışmaktadır. Aslında kendi yöneticilerinin beceriksizliklerini ve öngörüsüzlüklerini görmezden gelmektedir. Bilgi ve tecrübeye önem vermeyerek gerek tv programlarında gerekse basındaki demeçlerimizde kamuoyuna kanıtlarımız ve belgelerimizle anlatmaya çalıştığımız doğrulara rağmen Sn. Başbakan hala daha YALAN ve YANLIŞ söylemlerle ve devletin olanaklarını kullanarak bu halkın içinden çıkan bizlere her gün her fırsatta kendi başarısızlıklarını örtbas etmek için kara çalarak toplumun gözünde itibar kazanmaya çalışmaktadır.

Bir yöneticinin en önemli özellikleri halkının çıkarlarını gözetmesi, birleştirici ve geleceği görmesidir. Maalesef Sn Başbakan ve ekibi bu yeteneklerden çok yoksundurlar. Öncelikle bize dava açtığı konusunda hala daha yalan beyanda bulunurken Rekabet Kurulu kararını veya KKTC mahkemelerinin verdiği kararları dahi çarpıtarak halka Yalan/Yanlış bilgi vermektedir. Kendisi oynanan oyunu bozduğunu söylemektedir. Fakat halen $150 ve $ 75 dolar bedelle ihalesiz, usulsüz ve hukuka aykırı şekilde doğrudan alım ile aldıkları yakıtın ve bunun neticesinde halkımıza fahiş fiyattan satılan elektriğin hesabını verememektedir.

Yapılan haksız ve hukuksuz uygulamalara karşılık yasal hakkımız olan Rekabet Kurulu’na 269/2022 sayılı ihale için itiraz başvurusu için ödenmesi gereken $61, 250.00 dolar itiraz harcı için teminat mektubunu KIBTEK’e ibraz ettik. Rekabet Kurulunun bizi haklı bulan nihai kararı neticesinde ise söz konusu teminat mektubu tarafımıza geri verildi. Rekabet Kurulunun nihai kararının tamamına Kurulun resmi web sayfasından veya10.10.2022 tarihli resmi gazeteden ulaşılabilir.

Rekabet Kurulu’na 287/2022 sayılı ihalenin iptali için itirazda bulunduk, çünkü Kıbtek ve MİK, Kamu İhale yasasına aykırı hareket ederek yasal gerekçesi olmadan ve yasada öngörülen usullere aykırı bir yöntem ile tekrar pazarlık usulü çıkmıştır. İtirazımızda haklı olduğumuz Rekabet Kurulunun nihai kararı neticesinde yine teyid edilecektir. Sn. Başbakan da oyunu bozdu söylemi ile halkımızı yanıltmaya çalışmaktadır.

Tabii ki Sn. Başbakan ve Sn. Maliye Bakanı can siperane savundukları konular hakkında aslında verilen kararlardan bi haber olduklarını kamuoyu ile paylaşıyorlar bu da kendilerinin acizliğini göstermektedir.

Sn. Dursun Oğuz’un unuttuğu bir gerçek olan, yakıt temin ettiğimiz dönemde yakıt bedelini ödeyemeyecek olan KIBTEK için firmamızı telefonla arayıp yakıtın ödemesinin yapılmada tahliyenin başlatılmasını rica ettiğini, ödeme için kişisel söz verdiğini ve ödeme almadan tahliyeyi başlattığımızı ancak ertesi gün ödenecek diye söz vermesine rağmen ödeme yapmamasından dolayı firmamız over draft kullanmak zorunda kalarak tedarikçi firmamıza ödeme yaptığımızı hatırlatırız.Bu iyi niyeti gösteren firmamız sizin gözünüzde “Vatan Haini” mi oluyor? Sözleşmemiz süresi içerisinde hem temiz hem de sorunsuz bir yakıt tedariki sağladık. Henüz firmamıza KIBTEK’in ödemesi gereken $540 bin dolar ödenmemiştir ve bununla ilgili mahkemede açtığımız alacak davası devam etmektedir. Belirtmek isteriz ki KIBTEK’in veya Başbakan’ın tarafımıza açmış olduğu herhangi bir dava söz konusu değil.

Sözleşme süresi içerisinde belirlenen 150 000 metrik ton yakıtı fazlasıyle 155 bin ton tüm kalite standartlarına uygun olarak bir tamam teslim edilmiştir. Zaten Kıbtek Genel Müdürü ile yapmış olduğumuz yazışmalar da bunu kanıtlar niteliktedir.

19.10.2022 tarihinde yapılan Başbakanlık Basın açıklamasında yine illegal direkt yakıt alımı yapılacağı müjde ile ilan edildi. Hangi firmalardan elden teklif almışlar ? “EN DÜŞÜK FİYAT VEREN 3 FİRMADAN” lütfen 269/2022 ihalesini BRT’nin naklen yayın kayıtlarını ve MİK’in videosunu izleyiniz. Göreceksiniz ki 1. Turu dahi geçemeyen zorunlu evrakları ve gemi evraklarını ibraz etmediğinden/edemediğinden elenen bir şahıs işletmesi ile 24 bin ton için anlaşma yapılıyor. Sorarız ki bu firmanın veya şahsın hangi fiyat teklif attığını kim gördü? Söz konusu firma ile tamamiyle hukuk dışı ve illegal bir uğraş ile yangından mal kaçırır yapılan bu anlaşma hangi kıstaslar ile yapılmıştır. Avukatımız ve Noter huzurunda MİK’te yapmış olduğumuz dosya tetkikinde tasdikli tespitimizde gördük ki Hayati Özok’un ihalede uygun olmadığı için değerlendirilmeyen teklif dosyasında $ 46 dolar ton başına fiyat verildi. Yani demek ki “EN DÜŞÜK FİYAT VEREN 3 FİRMADAN” teklif aldık diyen Başbakan ve şurakası ne yazık ki halka YALAN söylüyor. Gerçekler MİK’teki dosyadan görülebilir.

Başbakanın dediği gibi bir Ali Cengiz Oyunu var başrollerde ise Sn. Başbakan,Maliye Bakanı ve meşhur oyun kurucusu Erhan Arıklı.

Bu oyuncular maalesef Devlet’in her türlü gücünü kendi haklarıymış gibi şahsımız ve firmamıza karşı orantısız olarak kullanmaya devam ediyor ve sürekli bizleri işaret ederek hedef gösteriyorlar.

Biz bu ülkenin vatandaşlarıyız bunu kimsenin yok saymasına izin vermeyiz biz Nezire ve Ulus Göker ,Sidereal Lines Ltd. olarak bu ülkede birçok güzelliğe, ilklere imza atmış firmayız, yurt dışında birçok değerli kişiler ve firmalar ile işbirliği anlaşmaları yaptık ve yapmaktayız.

Maliye Bakanı Sn. Alişan Şan bizim KIBTEK’ten çok paralar kazandığımızı ve bunun için Rekabet Kurulu’na teminat olarak para yatırmaktan çekinmediğimizi söylemektedir. Öncelikle haklı olduğumuza inandığımız bilgi ve tecrübemize inandığımız konularda hiç çekinmeden sonuna kadar hakkımızı ararız ve arayacağız bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Fakat şunu da bilin ki biz kazancımızı KKTC’de kazanmadık haksız yere hiçbir zaman gelir elde etmedik, bundan da gurur duyarız, kazancımızı da burada yatırımlara dönüştürmeye çalıştık ve vergilerini de son kuruşuna kadar ödüyoruz.

Siz ise Hastane Yangını ve Devlet Laboratuvarının hasarlarını hala daha ödemediniz ve bundan utanç duymuyorsunuz.

Firmamız Direktörlerinden Kpt.Ulus GÖKER Uzak Yol Kaptanı’dır,Uluslararası Uzak Yol Kaptanlar Derneği ve Türkiye Uzak Yol Kaptanlar Derneğinin faal üyesidir,ayni zamanda Uluslararası Teftiş ve Denetleme,İleri Tanker,İleri Kimyasal Tanker sertifikaları,Rafineri denetleme,Tanker Yükleme/Boşaltma, hesaplama sertifikaları ve diğer birçok yeterliliğe sahip bir kişidir.Birçok değerli Uluslararası yabancı firmanın temsilciliğini yapmaktadır.

“Aynasi İştir Kişinin Lafa Bakılmaz” bugüne kadar söylediğimiz, yazdığımız her konuda bazı kişiler gibi boş konuşmadık. Amacımız kimseyi kötülemek veya küçük düşürmek değil fakat haksız yere suçlanmak ve bunu kabul etmekle sinip kabul edeceğimizi düşünenlere de en güçlü şekilde karşı duracağımızı bilmelerini isteriz. Amacımız kamuoyunu aydınlatmak buna da her fırsatta devam edeceğimizi belirtiriz.

Saygılarımızla

SIDEREAL LINES LTD.Direktörleri

Nezire GÖKER Kapt. Ulus GÖKER