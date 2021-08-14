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Sidereal Denizcilik: Arıklı'nın çevresindekilerin iş bilmezliği

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"8 aydır anlatmaya çalıştığımız olay başımıza geldi ve ülkemiz yakıt ile gemi bulamayan TPIC yüzünden karanlığa bürünmeye başladı"
Sidereal Denizcilik: Arıklı'nın çevresindekilerin iş bilmezliği

SIDEREAL DENİZCİLİK ŞİRKETİ’NDEN BİLGİ PAYLAŞIMI

KONU: “RAFİNERİ OPSİYON BELGESİ” VE “GEMİ KİRA SÖZLEŞMESİ”

Değerli Halkımız, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetimini ve Merkezi İhale Komisyonu’nu Aralık 2020’den beri gerek yazılı, gerekse de sözlü olarak bilgilendirmeye çalışıyoruz.

İşte tam da bu noktada Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın çevresindekilerin en hafif deyimle “İş bilmezliği” yüzünden 8 aydır anlatmaya çalıştığımız olay başımıza geldi ve ülkemiz yakıt ile gemi bulamayan TPIC yüzünden karanlığa bürünmeye başladı. Bu zihniyet ile TPIC’in bizleri zor durumda bırakacağını defalarca ifade etmemize rağmen ne yazık ki bu despotluğa “dur” diyecek bir güç de henüz ortaya çıkmadı. İşin en ironik yanı ise TPIC’ten belki de hiç kimse buradaki sorunu yaşamıyor, hatta şu anda muhtemelen Kıbrıs’ta bile değiller. Ama biz Kıbrıs’ta yaşıyoruz elektrik kesintileri ve hava kirliliği ile bunun getirdiği her türlü sorunlarla halkımız gibi bizler de boğuşuyoruz. Yani empati yapmamıza gerek yok, biz yerli bir firmayız ve birebir tüm sıkıntıları halkımızla birlikte yaşıyoruz.

Konumuza dönecek olursak;

“RAFİNERİ OPSİYON BELGESİ“ne sahip olan bir firma, yükün rafineriden alım garantisini elinde bulunduruyor demektir. Kısacası, ilgili firma istediği zaman Rafineriden YAKIT tedarik edebilme imkanına sahiptir. Böyle sorunlarla ve sürprizlerle uğraşmasına gerek kalmıyor. Tabi yükün fiyatını da garanti altına alıyor, yani sürpriz fiyat yok! Med-Platt Mean fiyatın üstüne, ek ücret yok!

Bugün hala TPIC’ten alınacak yakıt ile ne fiyat ne başka hiçbir bilgi alamadık hatta Bakanlar Kurulu Kararlarında da belirtilmiyor!

Bir diğer konu “Gemi Kira Sözleşmesi”:

Eğer gemiyi kiralamışsanız ve tamamıyla sizin kontrolünüzde ise işte böylesi olaylara muhatap bile olmuyorsunuz. Ne Demek İstediğimizi şimdi Yetkililer Anladı mı? İlla kötü bir olay mı Olması Lazım? “Kafayı Duvara Vurunca “ mı Uyanacağız? Bilgi, Tecrübe ve Deneyime ne zaman Değer vereceğiz?

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