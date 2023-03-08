SIDIKEK-PEO, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde LTB Dayanışma Dükkanı’nı ziyaret etti

Güney Kıbrıs İşçi Federasyonu'na (PEO) bağlı, belediye ve kamu iktisadi teşebbüslerinde örgütlü SIDIKEK üyeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile her yıl gerçekleştirdiği Lefkoşa Türk Belediyesi ziyaretine anlamlı bir adım ekledi. Belediye Emekçileri Sendikası (BES) yetkililerinin de eşlik ettiği SIDIKEK heyeti LTB’nin Türkiye’deki deprem felaketi sonrasında ülkemize gelen depremzedelere destek için oluşturduğu Dayanışma Dükkanı’nı ziyaret etti.

Ziyarette LTB Başkanı Mehmet Harmancı, PEO Genel Sekreteri Nikos Grigoriou, BES Başkanı Mustafa Yalınkaya’nın yanı sıra Sıdıkek-PEO Dış İlişkiler Koordinatörü Andry Demetriou, LTB’nin kadın meclis üyelerinden Harika Kıral, Ayşe Özdemirağ ve Özlem Ünsal yer aldı.

Grigoriou, yaşanan felaketin yarattığı tahribatın büyük olduğunu ifade ederek, dayanışma adına sendika olarak Dayanışma Dükkanı’na maddi yardımda bulunduklarını belirterek, bu konudaki çalışmaları nedeni ile LTB Başkanı ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı da Grigoriou başta olmak üzere dayanışma gösteren tüm PEO sendikasına teşekkürlerini iletti.

Ziyaret sonunda LTB Meclis Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Başkanı Özlem Ünsal katkılarından dolayı PEO-Sıdıkek yetkililerine bir belge takdim etti.