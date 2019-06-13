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Sierra'nın cansız bedenini bulan dalgıçtan ilk sözler: "Bir mum yak şef"

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RMMO subayı seri katilin son kurbanı 6 yaşındaki Sierra'yı bulan dalgıçın ilk sözleri yürekleri dağladı.
Sierra'nın cansız bedenini bulan dalgıçtan ilk sözler: "Bir mum yak şef"

6 yaşındaki Sierra’nın cesedinin dün Memi göletinde bulunmasının ardından Kıbrıs'ta hüzün hakim.

Arama çalışmaları sırasında minik kızın cesedini bulan dalgıç ile şefi arasında geçen konuşmalar Kıbrıs’ta üzüntü ve şok etkisi yarattı.

Kıbrıs'ı yasa boğan konuşmalar şu şekilde:

Dalgıç: Edward…

Şef: Söyle Pambos.

Dalgıç: Bir mum yak

Şef: Tabii ahbap, niye?

Dalgıç: Çocuk için. Edward onu kollarımda tutuyorum. Onu şu an tutuyorum.

Şef: Söyleyecek sözüm yok.

Olay yerinde yapılan ve gayri resmi otopsiye göre küçük kızın annesi gibi boğulma sonucu yaşamını yitirdiği inanılıyor. Kesin ölüm sebebi resmi otopsi sonrası belirlenecek.

  Sierra’nın cesedini bulan Kıbrıslı Rum dalgıç Pambos Omirou Aralık 2017’de kaybolan ve valiz içerisinde cesedi bulanan 30 yaşındaki Filipinli Maricar Valdez Arquiola’yı da bulmuştu

Seri katil Nikos Metaxas’in öldürdüğünü itiraf ettiği, 6 yaşındaki Sierra, 5 Mayıs 2018 yılında annesi ile kayıplara karışmıştı.  

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