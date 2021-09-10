Şifa deposu karanfilin faydaları nelerdir?

Karanfil, yiyecek ve içeceklerde yaygın olarak kullanılan bir aroma maddesidir ve diş macunu, sabunlar ve kozmetikler gibi diğer ürünlerde aroma veya koku olarak kullanılır. Bu nedenle de karanfilin faydaları, bu baharatı tüketecekler ve tüketenler tarafından araştırılıyor. Buna göre, karanfilin faydaları nelerdir ve karanfil ne işe yarar? Aşağıda, karanfilin faydaları ve besin değeri yer alıyor.

Karanfilin faydaları, bu gıdayı tüketenler ve besin değerleri hakkında bilgi edinmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Baharat olarak kullanıldığında, karanfilin sağlığa faydaları ve yan etkileri düşüş gösterebilmektedir. Karanfilin faydalarının yanı sıra kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar da vardır. Tıbbi ürün olarak kullanıldığında karanfil vücutta hem istenen hem de istenmeyen etkilere neden olabilir. Peki, karanfilin faydaları nelerdir, hangi besin değerlerine sahiptir?

Araştırmayla kanıtlanmayan kullanımlar arasında diş ağrısı, ağız cerrahisinden sonra "kuru soket", ağız veya boğaz tahrişi, öksürük, mide rahatsızlığı, kusma, ishal ve diğer durumlar yer alır.

KARANFİLİN FAYDALARI

• Karanfiller, serbest radikal hasarıyla savaşmaya ve bağışıklığımızı artırmaya yardımcı olan güçlü antioksidanlarla doludur.

Besin deposu

Karanfil, metabolizmaya, büyümeye ve gelişmeye yardımcı olan manganez de dahil olmak üzere yüksek düzeyde mineral içerir. Bir çay kaşığı porsiyonda çok az kalori içerirken (sadece altı), bu kadar küçük bir porsiyon için etkileyici olan bir gram lif içerirler.

Kemik sağlığına faydalıdır

Karanfil, kemik kırılmasına neden olan bir kemik hastalığı olan osteoporozu önlemeye yardımcı olabilir. Kadınlar osteoporoza duyarlıdır, ancak herkes yaşlandıkça kemik sağlığına dikkat etmelidir. Karanfildeki manganez, kemikleri güçlendirmeye yardımcı olabilir. Sağlıklı bir manganez alımı, kemiklerinizin büyümesine, yoğunluğunu artırmasına ve gelecek yıllar boyunca sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir.

Yemeklerinize lezzet katar

Sizin için kesinlikle kötü olmasalar da, karanfilin temel amacı sağlıklı bir gıda değildir. Çoğunlukla insanlar lezzet için karanfil kullanırlar. Oldukça aromatiktirler ve zengin, sıcak kokuları ve tatları nedeniyle Hint mutfağının temelini oluştururlar.

Hastalık riskini azaltır

Çalışmalar, karanfil özünün tümörlerin büyümesini yavaşlattığını göstermiştir. Bu nedenle yemeklerinize biraz karanfil serpmek hastalıklarla mücadele etmenize yardımcı olabilir.

Bununla birlikte, yüksek oranda konsantre ve karaciğer için kötü olduğu için çocukların karanfil özü kullanması önerilmez. Küçük, kontrollü miktarlarda karanfil aslında karaciğerin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Bir çalışma, karanfillerin siroz adı verilen karaciğerin yara izini tersine çevirdiğini bile gösterdi.

Karanfil ayrıca ağız sağlığını iyileştiren ve yutulursa vücudunuza zarar verebilecek bir bakteri olan E. coli'nin neden olduğu gıda zehirlenmesinden sizi koruyabilen bakteri öldürücü özellikler içerir.

Düşük kan şekeri seviyeleri

Karanfil veya karanfil yağı içeren bir diyet, Tip 2 diyabet riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir. Karanfil yemek, kan şekerinizi ılımlı hale getirmeye, insülini artırmaya ve insülinle ilişkili olarak hücre işlevini iyileştirmeye yardımcı olur. Genel olarak sağlıklı bir diyetle birlikte, karanfil sizi kan şekeri sorunlarına kapılmaktan alıkoyabilir.

Mide sorunlarına iyi gelebilir

Karanfil, mideniz mideyi kaplayacak ve onu sindirim asidinden koruyacak kadar mide mukusu üretmediğinde ortaya çıkan ağrılı yaralar olan peptik ülser adı verilen mide ülserlerini önlemeye yardımcı olabilir. Özellikle yağ formunda karanfil alımı, midenizin bu koruyucu mide mukus tabakasını oluşturmasına yardımcı olur ve sizi bu kötü ülserleri yaşamaktan alıkoyar.

Bazı Ağrı Türlerini Azaltır

Pek çok insan diş ağrısı ve diğer diş ağrıları için karanfil yağının iyileştirici niteliklerini bilir. Aslında, bu doğal bitkinin kullanıldığı en popüler ilaç budur. Bu yaprağı kullanmanın birkaç yolu var. Doğal karanfil yapraklarınız varsa, yaprağını ağrılı dişin üzerine yerleştirip birkaç dakika orada bırakabilirsiniz ya da sıvı halde varsa, o bölgeye bir damla damlatabilirsiniz.

Pek çok yeni ebeveynin zevkine göre, karanfil, diş çıkaran bebeklerin katlandığı acıyı hafifletmeye yardımcı olmanın doğal bir yoludur. Parmağınıza bir miktar karanfil yağı koyun ve parmağınızı diş çıkaran bebeğin diş etlerine sürün. Bu, bebeğin saatlerce ağlamasını önlemenin harika bir yoludur ve geceleri daha fazla uyumanıza da yardımcı olabilir.

Birkaç dakika veya ağrı geçene kadar orada bırakın. Sadece ağrılı bölgeyi bulun ve karanfilleri cildin emmesi için ovalayın.

Tahrişi Yatıştırır

Karanfil tomurcuğu yağı, tipik olarak zehirli meşe veya zehirli diğer bitkilerle temasa geçme ile ilişkili kaşıntı ve yanmayı yatıştırmak için aktif bileşen olarak sıklıkla kullanılır.

Yaprakları parçalayıp suyunu sıkarsanız kendi başlarına kullanabilirsiniz. Topikal bir merhem olarak sahipseniz, aynı şekilde işe yarar. Bu doğal bitkiyi yatak yaralarına uygulamak onların daha da kötüye gitmesini önleyebilir. Yatak yaralarına duyarlı olan cilde karanfil yağları uygulamak, onları alma olasılığını azaltmak için de yararlıdır.