‘Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu’ Gazimağusa etabında 917 kg çöp toplandı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi ve Gençlik Federasyonu iş birliğinde düzenlenen “Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu”, Mağusa etabında 917 kg çöp toplanarak, etaplar arası rekor kırıldı.
Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile Gençlik Federasyonu himayelerinde düzenlenen Sıfır Atık Çöp Toplama Maratonu’na Gazimağusa etabı ile devam edildi.
Çevre Koruma Dairesi, Mağusa Gençlik Birliği ve İskele Gençlik Derneği iş birliğinde düzenlenen etapta 15 takım yarıştı.
1 saatlik süre içerisinde çeşitli kategorilerde 917 kilogram çöp toplanarak etaplar arası rekor kırıldı.
Maraton 25 Mayıs tarihinde sabah Lefke ve akşam Güzelyurt etaplarıyla sona erecek.
Ödül töreni 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Girne Turizm Limanı içerisinde düzenlenecek.
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