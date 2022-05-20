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Sıfır karbon yatırımlarına 20 trilyon destek

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Japon hükümeti "2050'de net 0 karbon" hedefi kapsamında yeşil enerji sektörü yatırımlarına 20 trilyon yen (156 milyar dolar) mali destek hedefliyor.
Sıfır karbon yatırımlarına 20 trilyon destek

Başbakan Kişida Fumio, enerji politikaları uzmanlarıyla düzenlediği toplantıda, ülkesinin “2050’de net 0 karbon” hedefine yönelik yeşil enerji yatırım planlamalarını ele aldı.

Kişida “Temiz enerji merkezli ekonomik toplum ve sanayi yapılanmasına dönüşebilmek ve iklim değişikliğine müdahale etmek ‘yeni kapitalizmin’ temel görevi” diye konuştu.

Yeşil enerji yatırımlarının, ekonomik büyümeyi sağlayacağını belirten Kişida, bu yatırımlar için hükümetin 20 trilyon yen (156 milyar dolar) mali destek planladığını söyledi.

Japon Başbakan, “İvedilikle fon tedarik edeceğiz ve özel sektörden uzun vadeli yatırımı çekmek üzere kararlılığımızı göstereceğiz” dedi.

Ekim 2021’de “2050’de net 0 karbon emisyonu” planını onaylayan hükümet, termal güç üretimini azaltarak hidrojen dahil yenilenebilir kaynaklara yönelmeyi hedefliyor.

 

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