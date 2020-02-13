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Sıfır kilometre araç komple boyalı çıktı, mahkeme para iadesine karar verdi

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Sıfır kilometre araç komple boyalı çıktı, mahkeme para iadesine karar verdi
Sıfır kilometre araç komple boyalı çıktı, mahkeme para iadesine karar verdi

Ankara’da ‘0’ kilometre alınan aracın tamamen boyalı olduğu ortaya çıktı. Mahkeme, aracın iadesine ve bedelinin müşteriye ödenmesine karar verdi.

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre Mennan Şivecan, 2015 yılında kızına hediye etmek için yetkili bayiden 157 bin 500 liraya bir otomobil satın aldı. Ancak aracı dört yıl sonra satmak istediğinde, komple boyalı olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine, kusurunu kabul eden ancak otomobili almayan bayiye dava açıldı. Mahkeme, aracın iadesine ve 155 bin 998 lira 84 kuruş ödenmesine karar verdi. Bayi, durumu Yargıtay’a taşıdı. Dava süreci devam ediyor.

Mennan Şivecan, aracın tutanak tutularak bayiye teslim edildiğini belirterek bayinin teslimden aylar sonra kendilerine yazı gönderdiğini, otomobilin bayinin otoparkını kullanması nedeniyle park parası istendiğini söyledi.

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