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“Sigara Benzeri Olmayan Bir Sağlık Sorunudur!”

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“Sigara Benzeri Olmayan Bir Sağlık Sorunudur!”
Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız: “Sigara Benzeri Olmayan Bir Sağlık Sorunudur!”

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Füsun Yıldız, “Bağımlı Olma, Özgür Ol!” temalı, nikotin bağımlılığı, sağlık üzerine etkileri ve bırakma yöntemlerini konu alan bir seminer verdi. Sigara bağımlılığının hekim kontrolü gerektiren, tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Füsun Yıldız, multidisipliner yaklaşımlarla sigarayı bırakmanın mümkün olduğuna dikkat çekti. Hekimlerin en öncelikli görevinin hastalıkları teşhis ve tedavi etmek değil, “korumak” olduğunu belirten Prof. Dr. Füsun Yıldız, sigara bağımlılığından kurtarmaya yönelik tedavilerin çok önemli olduğunu ama bundan daha önemli olanın bağımlılığın başlamasının önünde yer alacak çalışmalar yapmak olduğunu vurguladı.
Sigaranın bütün vücuda zarar veren binlerce madde içerdiğini ve her dozunun zararlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Füsun Yıldız, “Sigara benzeri olmayan bir sağlık sorunudur”, dedi. 

Sigara Bağımlısı Sadece Kendisine Değil, Çevresine De Büyük Zarar Vermektedir
Sigaraya başlama yaşının dünya genelinde 15 yaş öncesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Füsun Yıldız, sigarayı deneyen her 4 çocuktan 3’ünün bağımlı olduğu acı gerçeği ile yüzyüze olduğumuza dikkat çekti. 
Sigaranın 4000 çeşit ağır kimyasal madde içerdiğini hatırlatan Prof. Dr. Füsun Yıldız, sigara içmenin bedelinin yıllar sonra sağlık bozulduğunda ödendiğini ve önümüzdeki 20 yılda sigaranın yol açtığı ölüm, ek hastalıklar ve ekonomik kayıpların ciddi boyutlarda olmaması için hemen şimdi sigaradan kurtulmamız gerektiğini söyledi.
Sigara bağımlısı kişinin sadece kendisine değil, çevresine de büyük zarar verdiğini kaydeden Prof. Dr. Yıldız, tütün dumanının “Ana Akım” denen, sigara içicisinin soluduğu gazlar ve “Yan Akım” denen sigaranın yanan ucundan çıkan gazlar olarak ikiye ayrıldığını belirtti. Yan akımda zehirli kimyasalların daha fazla yer aldığını söyleyen Prof. Dr. Füsun Yıldız, bu nedenle pasif içicilerin de sigaradan büyük zararlar gördüğüne dikkat çekti. 

Sigara Bırakma Polikliniği
Sigara Bırakma Polikliniği’nin Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi bünyesinde halkın hizmetinde olduğunu kaydeden Prof. Dr. Füsun Yıldız, dileyen tüm hastaların buraya başvurabileceğini ve yeni geliştirilen yaklaşımlarla tedavi olabileceklerini belirtti. 
Prof. Dr. Füsun Yıldız, sigarayı bıraktıktan sonra bedende gerçekleşen değişimleri ise şöyle sıraladı:
• 20 dakikada kan basıncı normale döner, el-ayaklar ısınır.
• 8 saatte kan karbonmonoksit düzeyi normale iner. 
• 48 saatte koku ve tat alma duyuları normalleşir.
• 3 ay sonra efor kapasitesi artar, öksürük-balgam azalır.
• 1 yıl sonra kalp krizi geçirme riski %50 azalır. 
• 5 yıl sonra ağız, boğaz, özefagus kanser riski %50 azalır.
• 10 yıl sonra akciğer, mesane, böbrek, pankreas kanser riski azalır. 
• 15 yıl sonra kalp krizi geçirme riski içmeyenlere eşitlenir.

Hastanın sigarayı bırakmasının her hekimin görevi olduğunu söyleyen Yıldız: “Hiç kuşku yoktur ki her hekim, göğüs hastalıkları uzmanı olsun ya da olmasın her hekim, mesleğinin kendisine yüklediği sorumlulukların bir gereği olarak tütün kontrolü mücadelesini hayatının bir parçası haline getirmelidir. Çünkü Hipokrat’tan bu yana “önce zarar vermeme” ilkesi hekimlik mesleğinin temel düsturu olmuştur.” şeklinde konuştu. 

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