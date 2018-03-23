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Sigara denetimleri çerçevesinde 79 işletmeye cezai işlem uygulandı

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Sağlık Bakanlığı, ‘Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’ uyarınca 324 kurum ve işletmeyi denetledi, 79 işletmeye cezai işlem uyguladı. 
Sigara denetimleri çerçevesinde 79 işletmeye cezai işlem uygulandı

Bakanlıktan verilen bilgiye, Sağlık Bakanlığı, “Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası” uyarınca devlet daireleri, restoran, kafe, bar gibi toplu tüketim yerlerinde, kapalı alanlarda sigara içme yasağına uygunluk açısından denetimlerine hız vererek, 1 - 19 Mart tarihleri arasında toplam 324 kurum ve işletmeyi denetledi.

Lefkoşa bölgesinde 18 devlet dairesi ve 200 toplu tüketim yerine denetim yapılırken, 27 işletmeye sigara içme yasağına uymadığı gerekçesiyle yazılı uyarı, 2 işletmeye ise yasada öngörülen para cezası verildi.

50 işyerinin denetlendiği Güzelyurt bölgesinde ise toplam 21 iş yerine yasaya uymadıkları için yazılı uyarıda bulunuldu.

Toplam 30 işyerinin denetlendiği Girne bölgesinde ise 20 işletmeye yazılı uyarı, 4 işletme ve 11 şahsa ise para cezası verildi. İşletmelerden birinde ise izinsiz satış yapıldığından ürünlere el konuldu.

15 işletmenin denetlendiği Mağusa bölgesinde ise 5 işletmeye kapalı alanda sigara içme yasağına uyulmadığından cezai işlem uygulandı.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim, uzun zamandır denetimlerin aksatıldığını belirterek, göreve başladıkları günden bu yana kısıtlı insan kaynağı ile çok yoğun denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Denetimin ve yasalara uygunluğun hukuk devleti olmanın olmazsa olmazı olduğunu ifade eden Besim, bu konuda kararlı olduklarını ve Sağlık Bakanlığı yetki alanında olan tüm yasaların uygulanacağını vurguladı. 

Hukuk devleti olma yolundaki çabalara destek vermek için halkı iş birliğine çağıran Besim, yasalara sahip çıkılması gerektiğini kaydetti.

Besim, denetim sürecini halk ile paylaşmak adına düzenli aralıklarla istatistiklerin açıklanacağını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı sıhhiye müfettişlerini hukukun görünmez kahramanları olarak niteleyerek, ekibe teşekkür etti.

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