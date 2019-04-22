  • BIST 95.953
  • Altın 239,171
  • Dolar 5,8388
  • Euro 6,5748
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Sigara denetimlerinde 27 iş yerine ceza kesildi, işte o yerler

» »
Sigara denetimlerinde 27 iş yerine ceza kesildi, işte o yerler
Sigara denetimlerinde 27 iş yerine ceza kesildi, işte o yerler

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri, sigara denetimlerinde 27 iş yerine ceza kesti. Yasaya uymayan 5 vatandaşa da ceza yazıldı. 

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakanlığa bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri, 44/ 2008 Tütün Ürünlerinden Korunma ve Denetim Yasası uyarınca 2019 Ocak ve Mart aylarında restoran, bar, otel ve casino gibi işyerlerinde denetim yaptı. 

Sigara denetimlerinde şu iş yerlerine ceza kesildi:
“Hangover Cafe Bar and Restoran, The Quote Cafe and Bar, Lou Cafe, Samanyolu Cafe, Beirut Xpress Restoran, Cadde Mutfak Restoran, Coachella Cafe& Bar, Passage Lounge Bar Sisha, Muhabbet Cafe, Pakistan Bakkaliyesi, Sarayönü Market, Cypro Investment Trading, Cafe Okka, Cafe No: 8, The Coffee Factory, ŞapQa Cafe and Nargile, Mardo Dondurma, Merit Lefkoşa Casino, Le Chateau Romance, Bizim Meyhane, Mezze Meyhane, Nuh’un Gemisi Hotel &Casino, Missina Restoran, Punjab Restoran, Four Line Trading, Cafe Deyiz ve Mouflon Cafe.”

Bakanlık, denetimlere devam edildiğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTÖS: Okul için ayrılan araziye trafo kuruldu… Kansere davetiye çıkarılıyor22 Nisan 2019 Pazartesi 16:41
  • Polisiye Olaylar22 Nisan 2019 Pazartesi 16:40
  • Hava nasıl olacak? Meteoroloji Dairesi açıkladı22 Nisan 2019 Pazartesi 16:37
  • İnşaat Mühendisleri Odası Tüketim Ekonomisi Yerine Döngüsel Ekonomiye Geçiş İçin Uluslararası Konferans Düzenliyor.22 Nisan 2019 Pazartesi 16:20
  • Araçlara kasti kasar22 Nisan 2019 Pazartesi 16:18
  • Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları Kırgızistan’da KKTC’yi temsil etti22 Nisan 2019 Pazartesi 16:06
  • Bugün 22 Nisan Dünya Günü22 Nisan 2019 Pazartesi 16:06
  • “21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” Çeşitli Etkinliklerle Devam Ediyor22 Nisan 2019 Pazartesi 15:54
  • Besim, 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi ve Fuarı’na katılmak üzere bu akşam İstanbul’a gidiyor22 Nisan 2019 Pazartesi 15:43
  • 4 parti başkanından gergin toplantı iddiası,dörtlü koalisyon hükümeti son dönemlerini yaşıyor22 Nisan 2019 Pazartesi 14:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti