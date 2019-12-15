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Sigara içen, emniyet kemeri bağlamayan sürücüler yapay zekâyla tespit edilecek

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Sigara içen, emniyet kemeri bağlamayan sürücüler yapay zekâyla tespit edilecek
Sigara içen, emniyet kemeri bağlamayan sürücüler yapay zekâyla tespit edilecek

Sürüş esnasında sigara içen, telefonla konuşan, uyuyan veya emniyet kemerini bağlamayan sürücüleri yapay zekayla tespit edebilecek. Aracın dikiz aynasında yer alan yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip eden sistem, elde edilen görüntülerin yapay zekâ tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor.

Otomotiv firmalarına yönelik test çözümleri sunan İTÜ OTAM (İstanbul Teknik Üniversitesi Otomotiv Teknolojileri Araştırma Geliştirme Merkezi), test laboratuvarlarında ileri teknolojiyi kullanarak otomotiv endüstrisine yönelik önemli hizmetlerini sürdürüyor. İTÜ OTAM son olarak, İTÜ ARI Teknokent'te yer alan PIXSelect isimli teknogirişim şirketiyle birlikte 'Yapay Zekâ Sürücü Davranışlarını İzleme' projesini hayata geçirdi. Aracın dikiz aynasında yer alan yüksek çözünürlüklü kamerayla sürücüyü takip eden sistem, elde edilen görüntülerin yapay zekâ tarafından analiz edilerek sürücüyü ve merkezi uyarmasına dayanıyor. Sürücünün hareket halinde sigara içtiğini, telefonla konuştuğunu, uyukladığını veya emniyet kemerini bağlamadığını algılayabilen yapay zekâ teknolojisi, kamera görüntülerini merkeze ileterek anlık uyarılarda bulunuyor.

Geçtiğimiz Ekim ayından itibaren İTÜ OTAM bünyesindeki test sürücülerinin, dinamometreler üzerinde 3 vardiya araç sürdüğünü ve bu durumun sürücülerle ilgili ciddi bir 'big data' ortaya çıkardığını belirten İTÜ OTAM Genel Müdürü Ekrem Özcan, "İşte bu big data'yı, işlemek üzere tekno girişim firmalarıyla ortak projeler üretiyoruz. 'Yapay Zekâ ile Sürücü Davranışları İzleme' projemizi de İTÜ ARI Teknokent firmalarından PIXSelect ile birlikte geliştiriyoruz. Yapay zeka ile paylaştığımız data arttıkça, zeka seviyesi artıyor, daha hızlı tespit edebiliyor. OTAM'da testlerini yürüttüğümüz ve kullandığımız bu teknolojik çözüm ile forklift kullanıcılarından filolarındaki araçların sürücülerine kadar diğer firmalarımızın ihtiyacını karşılamaya da hazırız" diye konuştu.

"İzleme merkezlerine anlık olarak bildirebiliyoruz"

Yapay zeka ve görüntü işleme alanında önemli yetkinliklere sahip olduklarını belirten PIXSelect Genel Müdürü Kerem Yazıcı ise yaptığı açıklamada, "Özellikle görüntü analizinde sürücü davranışları üzerine odaklanmış durumdayız. Sürücünün sigara içmesinden, yorgunluk analizine, trafikte risk oluşturabilecek telefon kullanımına kadar birçok davranışını yapay zekâ sayesinde tespit edebiliyoruz. Bu bilgiyi de firmaların izleme merkezlerine anlık olarak bildirebiliyoruz. Yapay zekâ üzerine çalışmalarımızı geliştirmek için test altyapısını ve sürücü davranış datalarını bize açan İTÜ OTAM'a özellikle teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

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