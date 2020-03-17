Sigara içenlerde Covid-19'un şiddetli semptomlar geliştirme riski artıyor

Sigara içenlerde yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 nedeniyle ağır semptomlar gösterme riskinin yüzde 50 arttığı belirtildi.

Fransız Tütünle Mücadele Birliği Genel Sekreteri Bertrand Dautzenberg, Çin tarafından paylaşılan verilerden hareketle Covid-19'un tütün kullananlar üzerindeki etkisine dair uyarıda bulundu.

Dautzenberg, "Sigara içenlerin virüse yakalanma riskinin arttığına ilişkin, büyük bir olasılık olmasına rağmen, veri eksikliği nedeniyle bir kesinlik yok. Bunu ancak bir yıl içinde bilebiliriz. Bununla birlikte koronavirüs bulaştığında, sigara kullananlar için ciddi semptomlar geliştirme riski yüzde 50, neredeyse ölümcül olabilecek çok ciddi semptomlar geliştirme riskiyse yüzde 130'a kadar artabilir" açıklaması yaptı.

Covid-19'un sigara içmeyenlerin yüzde 14'ünde sigara içenlerinse yüzde 21'inde şiddetli semptomlar geliştirebileceğini belirten Dautzenberg, "Yoğun bakım ünitesine kaldırılma ve ölüm sayıları sigara içenlerde 2,5 kat daha fazla. Yüzde 100 emin değiliz ancak nedensel bir bağlantı olduğu aşikar" şeklinde konuştu.