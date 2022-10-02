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SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Sigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

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Uzmanlar, 55 yaş üstü olup da sigara içen herkesin "kanser şüphesiyle" akciğer taraması yaptırmasını öneriyor.
Sigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Birleşik Krallık Ulusal Tarama Komitesi (UKNSC), İngiltere’nin kanser açısından en yaygın ölüm nedeni olan akciğer kanserinin üstesinden gelmek için kontrollerin düzenli olarak uygulanması çağrısında bulundu.

Daily Mail’in haberine göre, kurum, 55-74 yaşları arasında olup da halihazırda sigara içen veya geçmişte sigara içmiş herkese tarama yaptırmasını önerdi.

Her yıl yaklaşık 35.000 kişi akciğer kanserinden ölürken yaklaşık 48.000 kişiye de teşhis konuyor.

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PİLOT UYGULAMA BAŞLADI

Birinci evre akciğer kanseri olan kişilerin yarısından fazlası tanıdan sonra beş yıl veya daha fazla yaşar. Ancak, dördüncü evrede olan 100 hastadan beşinden azı, teşhisten beş yıl sonra hayatta kalabiliyor.

Bir pilot uygulamada, alışveriş merkezi otoparklarına mobil bir CT tarayıcı yerleştirildiğinde tanımlanan birinci ve ikinci evre akciğer kanseri vakalarının sayısı dört katına çıktı. Hedeflenen akciğer kanseri kontrolleri, İngiltere’de şimdiden 23 bölgede uygulanıyor.

Akciğer kanserlerinin yüzde 70’inden fazlası sigaradan kaynaklanıyor. Uzmanlar, sigaranın ayrıca kişinin akciğer kanseri dışında farklı 14 kanser türüne yakalanma riskini de artırdığına dikkat çekti.

 

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