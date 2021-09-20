  • BIST 1.391,910
  • Altın 491,40
  • Dolar 8,6430
  • Euro 10,1200
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Sigara içmeyin, kanseri engellersiniz

» »
Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Ayhan, "Sigara içmeyin kanseri engellersiniz, alkol almayın minimuma düşürürsünüz" dedi.
Sigara içmeyin, kanseri engellersiniz

Kanserle Dans Derneği'nce 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' kapsamında 'Kanserle Dans Basın Buluşması' gerçekleştirildi.

Dans gösterisi yapılan etkinlikte konuşan Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan, jinekolojik kanser türleri ve risk faktörlerinin yanı sıra dünyada ve Türkiye’de rakamlarla jinekolojik kanserlerin etkileri ve en son geliştirilen tedavileri anlattı.

'KADINLARDA EN SIK GÖRÜLEN MEME KANSERİ'

Dünyada en sık rastlanılan jinekolojik kanser türlerinin rahim, yumurtalık ve rahim ağzı kanseri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ayhan, "Dünyada ve ülkemizde meme kanseri oranları ile ilgili bugün artık bazı kanserlerin aşılama ile tamamen kaldırıldığını görüyoruz. 18 milyon insan kansere yakalandığında 9 milyonunun da aynı yıl öldüğünü görüyoruz. Dünya verilerine baktığımız zaman 2020 yılında kadınlarda en sık görülen meme kanseri 1'inci sırada. Kalın bağırsak, akciğer, rahim ağzı ve tiroid kanserlerini görüyoruz. 2 yıl önceyle karşılaştırdığımız zaman rahim ağzı kanseri ikinci sırada olmasına rağmen bugün 4’üncü sıraya geçmiştir. Bunun nedeni de ulusal bazda yapılan arama tarama ve aşı olayları olarak değerlendirilmekte" dedi.

 

Erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ayhan, "Sigara içmeyin kanseri engellersiniz, alkol almayın minimuma düşürürsünüz. Hayat tarzınızı iyi ayarlayın. Obeziteden kaçın. Aşılanın. Aşı yaptırıldığında çoğu enfeksiyon yok oluyor. Bunların başında hepatit aşıları var. Zamanında tedavi olun. Bir kadın vücuduna aşık olacak. En küçük değişiklikte hekimine başvuracak" diye konuştu.

Kanserle Dans Derneği Başkanı Sevil Gürkan da jinekolojik kanserlerin tedavisinde erken tanının en önemli unsur olduğunu söyledi. Gürkan, "Kadınların jinekolojik muayenelerini düzenli olarak gerçekleştirmeleri ve hekimleri ile açık iletişimde olmaları çok değerli. Görünüşte küçük sayılan semptomlar bile doğru teşhise yardımcı olabiliyor" dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çift görme beyin tümörü habercisi olabilir20 Eylül 2021 Pazartesi 21:07
  • Uzmanlar tarih verdi: Pandeminin sonu geldi mi?20 Eylül 2021 Pazartesi 21:00
  • Mevsim geçişlerinde duygu durumu nasıl korunur?20 Eylül 2021 Pazartesi 20:45
  • Sonbaharı fit geçirmenin 7 kuralı! Halsizlik ve B12 eksikliğine karşı bunlara dikkat20 Eylül 2021 Pazartesi 20:38
  • Kan testi ile kanser türü tespit etme denemeleri başlıyor20 Eylül 2021 Pazartesi 20:30
  • Kalp hastalıklarını önlemek için sağlıklı yaşam önerileri20 Eylül 2021 Pazartesi 20:15
  • Koronavirüs aşısı olanlara grip aşısı da öneriliyor20 Eylül 2021 Pazartesi 20:00
  • Hamilelerde koronavirüs aşısı son 3 aya kadar yapılmalı20 Eylül 2021 Pazartesi 19:45
  • 58’i yerel 76 pozitif vaka, 1 Kişi hayatını kaybetti20 Eylül 2021 Pazartesi 18:48
  • Oygar: İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi vaka sayılarını değerlendirecek20 Eylül 2021 Pazartesi 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti