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Sigara izmariti attı yangın çıkardı: Cezaevine gönderildi

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Hamitköy'de çıkan yangının zanlısı Noman Abid, dün mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma sonucu yangının, sönmemiş sigara izmaritinin kartonların üzerine atılmasıyla başladığı belirlendi.
Sigara izmariti attı yangın çıkardı: Cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da yangına neden olan Pakistanlı Noman Abid tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli Kemal Sekizler mahkemede olguları aktardı.

Polis, 3 Temmuz 2024 tarihinde, saat 09.15 sıralarında, Hamitköy’de Durmuş Bıyıklı Sokak’ta bulunan bir apartmanın bodrum kısmındaki bahçede yangın çıktığını söyledi.

Polis, yapılan araştırma sonucu yangının zanlının sönmemiş sigara izmaritini kartonların olduğu yere doğru atmasından dolayı çıktığını belirlediklerini açıkladı.

Polis, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu apartmanın arka bahçesinde bulunan ahşap çardak ve içerisinde muhafaza edilen su deposu ile motoru, muhtelif mobilya ve beyaz eşyalar yanarak zarar gördü.

Polis, çardağın yanında park halinde bulunan VY 410 plakalı salon aracın ise sol arka tamponunun ve çamurluğunun ısıdan dolayı eridiğin belirti. 

Polis, ayrıca oluşan ısıdan dolayı ise, bahse konu apartmanın arka sokağında bulunan bir ikametgahın kapı ile pencere camlarının çatladığını, klima dış ünitesi ve ikametgahın bahçesi içerisinde bulunan 3 adet narenciye ağacının zarar gördüğünü ifade etti.

Polis, yangında tahmini olarak 350 bin TL zarar oluştuğunu ifade eti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 31 Ocak 2024 tarihinden beri ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede yasal statüsünün olmadığını belirterek, cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlıyı 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

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