Sigara İzmaritleri Kargalara Toplatılıyor

Stockholm yakınlarındaki Södertalje kentinde bir start-up şirketi tarafından tasarlanan makineler kargaların getirdiği her izmarit karşılığında yemek veriyor.

Yöntemi bulan firma Corvid Cleaning’in kurucusu Christian Günther-Hanssen vahşi kuşların gönüllülk esasıyla görev aldığını ifade etti.

Keep Sweden Tidy Vakfı’nın verilerine göre her yıl İsveç sokalarına 1 milyardan fazla sigara izmariti atılıyor. İzmaritler bütün çöplerin yüzde 62’sini oluşturuyor. Södertalje kenti sokaklarını temiz tutmanın maliyeti 20 milyon İsveç kronu (28,8 milyon lira).

Günther-Hanssen geliştirdiği yöntem sayesinde sigara izmaritlerini toplama maliyetinin yüzde 75 azalabileceğini belirtti.

Şehirdeki pilot uygulama sonrası yöntemin daha geniş alanlada kullanılması planlanıyor.

Araştırmalara göre Yeni Kaledonya kargaları yedi yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip. Bu da onları bu iş için en uygun kuş yapıyor.

Günther-Hanssen eğitilmesi daha kolay kuşlar olduğuna dikkat çekerek “Birbrilerinden öğrenme ihtimalleri de yüksek. Ayrıca yanlışlıkla çöp yeme ihitimalleri düşük” dedi.