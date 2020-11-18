  • BIST 1.295
  • Altın 463,783
  • Dolar 7,7123
  • Euro 9,1509
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 2'si yerel 14 yeni vaka!

Sigara, Kovid-19 ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor

» »
Sigaranın, bağışıklık sisteminin yanıtını azaltarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini artırdığı bildirildi.
Sigara, Kovid-19 ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor

Sigaranın, bağışıklık sisteminin yanıtını azaltarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun ağır geçmesi riskini artırdığı bildirildi.

Daily Mail'in haberine göre, California Üniversitesinden (UCLA) bilim insanlarının laboratuvar ortamında insan kök hücrelerinden yapılan solunum yolu modelleri üzerinde yürüttüğü çalışma, sigaranın, interferon adı verilen kilit öneme sahip bağışıklık sistemi moleküllerinin düzgün çalışmasını engellediğini ortaya koydu.

Çalışmada sigaranın, virüsle enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına neden olduğu görüldü.

Araştırma ekibinden Dr Brigitte Gomperts, "Solunum yollarını, bir kaleyi koruyan yüksek duvarlar gibi düşünürseniz sigara içmek, bu duvarlarda delikler açmaya benzer. Sigara doğal savunmayı azaltır ve virüsün yerleşmesine izin verir." değerlendirmesini yaptı.

İnterferonların, enfekte hücrelere, istilacı patojene saldıracak proteinler üretmesini söylediği ve enfekte olmayan hücrelere virüse hazırlıklı olmaları uyarısında bulunduğu ifade ediliyor.

Sigaranın Kovid-19'a etkisi konusunda çelişkili haberler çıkmış, bazı araştırmaların, sigaranın riski azalttığını gösterdiği ileri sürülmüştü.

Yeşilayın "Sigara Kullanım Alışkanlıkları ve Bırakma Eğilimi Araştırması" Kovid-19 salgınının sigarayı bırakma motivasyonunu artırdığını ve son 6 ayda her 10 kişiden 1'inin salgın nedeniyle sigarayı bıraktığını ortaya koymuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pfizer, denemelerin sonunda BioNTech ile geliştirdiği Koronavirüs aşısının %95 etkili olduğunu gördüklerini duyurdu18 Kasım 2020 Çarşamba 21:33
  • Pfizer, denemelerin sonunda BioNTech ile geliştirdiği Koronavirüs aşısının %95 etkili olduğunu gördüklerini duyurdu18 Kasım 2020 Çarşamba 21:30
  • Kovid-19’un Ortaya Çıkmasının Üzerinden Bir Yıl Geçti18 Kasım 2020 Çarşamba 21:15
  • Dünya Genelinde Kovid-19'dan İyileşenlerin Sayısı 39 Milyonu Geçti18 Kasım 2020 Çarşamba 21:00
  • Dünyada kovid-19 vaka sayısı 56 milyonu geçti18 Kasım 2020 Çarşamba 20:18
  • Zatürrede Tedavi Geciktikçe İyileşmede Başarı Oranının Düştüğü Uyarısı18 Kasım 2020 Çarşamba 20:15
  • Koronavirüs Salgınında Kış Uyarısı18 Kasım 2020 Çarşamba 15:50
  • Bakan Koca: Kovid-19 Vakalarındaki Artış Trendi Neredeyse Bütün ÜLkeye Yayılmış Durumda18 Kasım 2020 Çarşamba 15:30
  • Sigara İçerken Üflenen Hava Kovid-19 Bulaşı Riskini Geniş Alana Taşıyor18 Kasım 2020 Çarşamba 15:10
  • Kış Aylarında Da Yeterli Su Tüketilmeli18 Kasım 2020 Çarşamba 14:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti