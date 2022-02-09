Sigara Nasıl Bırakılır, Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolları Nelerdir?

Stres, depresyon, yalnızlık ve korku gibi duygular sigara çiminde oldukça etkili olan faktörlerdir. Depresyon eğilimi olan birçok bireyin sigara kullanımı olduğundan öncelikle stresten ve depresyondan uzak durması gerekir. Bu durumda daha fazla sigara tüketildiğinden vücudun daha çok hasar görmesi söz konusu olmaktadır. Peki sigara nasıl bırakılır? Sigarayı bırakmanın kolay yolları neler? Sigaranın zararları, sigarayı bırakmanın doğal yolları neler? Tüm merak edilenleri sizler için araştırdık.

SİGARAYI BIRAKMAYA KARAR VERMEK

Sigara bırakma kararı alan çoğu kişi sigarayı bıraktığında kilo alacağını ve daha fazla yemek yiyeceğini düşünmektedir. Bu yüzden sigara bırakmaya karar vermek oldukça zor bir süreçtir. Bağımlılık safhasında yer alan kişilerin önce sağlığını ön planda tutması gerekmektedir. Sigaranın vücuda vermiş olduğu yan etkiler iç organlar ve cildin çabuk yıpranmasına sebep olur.

Sigarayı bırakmanın kolay yolu öncelikle karar dönemine geçilmesi gerekmektedir. Sağlıklı ve uzun bir yaşam isteyenler için sigarayı bırakma kararı almak en doğru karar olacaktır. Beyine sürekli sigara içmeyeceğim sinyallerinin gönderilmesi bu kararın devamını getirebilir.

Her şey beyinde başladığından ilk işin her zaman sigara bırakmak için karar alınması gerekmektedir. Kişi kararı aldıktan sonra hayatında birçok şeyi değiştirmek zorunda kalacaktır. Gerek beslenme gerekse alışkanlıkları tamamen değişmesi gerekmektedir.

SİGARA BIRAKMA YOLLARI NELERDİR?

Sigara kötü alışkanlıklar arasında yer alan ve vücudun en çok zarar gördüğü bir alışkanlıktır. Sigarayı bırakma yolları arasında öncelik buna karar verildikten sonra tedavi süreci başlayacaktır. Kişi kendi kendini tedavi edebileceği bir durumdur. Beyinde başlayan bu süreç kişiye zor anlar yaşatabilir. Fakat kararın devam ettirilmesi en kolay yol olacaktır.

Sigarayı bırakmanın yolları arasında ilaç tedavisi ya da terapi tedavileri tercih edilebilmektedir. İlaç tedavileri günlük olarak vücudun nikotin ihtiyacı ya da sigara içme hissini köreltici olarak tercih edilir. Vücudunda nikotine ihtiyacı vardır. Fakat bu nikotin ihtiyacı sigara gibi kötü alışkanlıklardan değil sebzeler ve diğer gıdalardan alınır. İlaç tedavisi kişinin hem ruhsal olarak hem de fiziksel olarak sigaradan uzak durmasını sağlar.

Sigara bırakmak isteyen kişilerde diğer bir yöntem ise toplu terapi ya da doktor terapisidir. Genellikle toplu terapilerde sigara bağımlılığı olan kişilerin yer alması sigara konusunda vücutlarındaki değişimler hakkında bilgi alış verişi yapılmasına yardımcı olur. Doktor terapilerinde ise genellikle hasta doktor ilişkisi ön planda tutulur. Kişinin tedavi sürecinde doktor çeşitli çalışmaları hasta onayı ile beraber uygulamaktadır.

Sigarayı bırakma yolları arasında en çok tercih edilen yöntem ise ilaç tedavisidir. İlaçta kişi kendi kullandığı için ve sigara bırakma kararı almış ise bu bağımlılıktan çok daha çabuk kurtulabilmektedir.

SİGARA BIRAKILDIKTAN SONRA NE OLUR?

Sigara içen kişilerin en büyük şikayetleri aldığı gıdaların tadının acı olması ve özellikle sabah kalktıklarında ağız içinde acı bir tadın olmasıdır. Sigara bırakma eylemi sonrası kişi gıdaların tadını daha iyi alacaktır. Bunun yanı sıra koku alma hissi daha da artacaktır. Vücut 48 saatte kendini temizleyebildiği için özellikle ilk 48 saat sigara bırakmak için en önemli saatler arsında yer alır.

Sigara bırakıldıktan sonra gıdaların tadının daha iyi alınması, koku duyusunun daha netleşmesi ve bunun yanı sıra sigara kaynaklı şikayetlerin daha da azalması söz konusu olacaktır. Sağlıklı bir yaşam sürülmesi için kötü alışkanlıklar arasında yer alan sigaranın bir an önce bırakılması gerekmektedir.

SİGARANIN ZARARLARI?

Sigara kullanımı bilindiği üzere tüm vücut sağlığını olumsuz etkiler. Hatta sigara kullanımı uzun vadede hayatı tehdit eden ciddi hastalıklara neden olmakta. Merak edenler için sigaranın başlıca zararları şu şekilde;

-Ciltte özellikle tırnaklarda tahribata neden olur

-Ağız ve diş sağlığını olumsuz etkiler hatta diş kaybı yaşamanıza neden olur

-Gırtlak kanserine neden olur

-Beyin hücrelerine zarar verir ve Alzheimer gibi hastalıklara neden olur

-Kalp hastalıklarının başlıca nedenlerinden biridir

-Gözlerde görme bozukluğuna neden olur

-Solunum organlarında geri dönüşü olamayan tahribat bırakır

-Sindirim sistemini bozar vb. gibi birçok sağlığı kötü etkileyen durumlar mevcuttur.

SİGARA BIRAKMANIN DOĞAL YOLLARI?

Sağlık üzerinde bu kadar olumsuz etkisi bulunan sigarayı bırakmakta zorlanıyorsanız bazı alternatif yollar deneyebilirsiniz. Artık birçok hastanenin bünyesinde sigarayı bırakma birimleri bulunuyor. Bu bölüme başvurabilir, uzmanlar tarafından sigara bırakma tedavisi görebilirsiniz. Bir diğer alternatif ise sigarayı doğal yollarla bırakmak istiyorum diyenler için. Kendiniz için yapacağınız doğal yöntemlerle de sigarayı bırakabilirsiniz. Bu yöntemler nedir diye merak edenler için şöyle sıralayabiliriz;

-İlk olarak sigarayı bırakmaya ruhsal olarak kendini hazırlamak

-Normalde tüketilen sigara sayısını gün içerisinde minimuma indirmek

-Bol bol nefes egzersizi yapmak

-Palmarosa uçucu yağı, frenkinsense uçucu yağı ve bergamot uçucu yağını sigara isteğini azaltmak için kullanabilirsiniz

-Vücudu strese karşı besleyen besinleri tüketmeye ağırlık vererek de sigarayı bırakma sürecinizi destekleyebilirsiniz. Yulaf, ceviz, avokado, yumurta vb. besinler gibi.

-Unutmayın sigara bırakama da asıl güç sizin elinizde.