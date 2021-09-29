Sigara ömrü 10 yıl azaltıyor

Sigara dumanında 7 bin civarında vücuda zararlı kimyasal bulunur. Yine 70’den fazla kimyasal da kansere yol açar. Sigara bırakıldıktan 20 dakika sonra kalp hızı normal değerlerine düşer, 12 saat sonra kandaki karbonmonksit düzeyi normal seviyelere iner, kalp damar hastalıkları riski 5 yıl içinde önemli oranda azalır, 10-15 yıl sonra sigara içmeyenlerle aynı düzeylere iner. Gelin, bugün Dünya Kalp Günü’nde kalbinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın!

Prof. Dr. Birol Özkan, 29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde sigara ve kalp sağlığı hakkında bilgiler verdi…

Geçtiğimiz günlerde sanal olarak düzenlenen ESC Avrupa Kardiyoloji Kongresi'nde sunulan ve eş zamanlı olarak yayınlanan Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) 2021 Kardivasküler Hastalık Önleme Kılavuzu'nda vurgulandığı üzere sigara önlenebilir ölümlerin yüzde 50'sinden sorumlu olup, bu ölümlerin yarısı da aterosklerotik kalp damar hastalıklarına bağlıdır. Sigara kullanımı aynı zamanda beklenen yaşam süresinde ortalama 10 yıl kısalmaya yol açmaktadır. Aktif sigara kullanımı yanında pasif olarak sigara dumanına maruz kalanlarda ve dumansız sigara içenlerde de risk yüksektir.

7 BİN KİMYASAL İÇERİYOR

Sigara dumanında 7 bin civarında vücuda zararlı kimyasal bulunmaktadır. Yine bilinen 70'den fazla kimyasal da kansere yol açmaktadır. Sigara hemen hemen vücuttaki tüm organlara zarar vermektedir. Sigara bağımlılığına yol açan nikotin dışında katran, karbon monoksit, okside edici kimyasallar, ve çeşitli metaller bu zararlı etkilerden sorumludur.

DAMAR SERTLİĞİNE NEDEN OLUR

Sigaranın yol açtığı kalp damar hastalıkları koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon, inme, karın damarında balonlaşma ve bacak damarlarında tıkanıklık şeklinde ortaya çıkar. Sigara bu hastalıklara özellikle içeriğindeki nikotin ve karbonmonoksitin vücudun çeşitli savunma mekanizmalarını bozmasıyla yol açar. Nikotin otonom sinir sistemi dengesini sempatik sistemi aktive ederek bozar, istirahat kalp hızını arttırırken efor sırasında kalp hızında yeterli artış olmasını engelleyerek efor kapasitesini kısıtlar. Kalbi besleyen koroner damarları ve vücuttaki atardamarları büzerek kalbin ve organların yeterli beslenmesini engeller, yüksek tansiyona yol açar. Yine nikotin vücuda zararlı LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinde artışa yol açarken vücuda faydalı olan HDL kolesterol düzeylerinde azalma ve insülin direncinde artma, damar duvarında enflamasyon dediğimiz bozukluğa yol açarak ateroskleroz dediğimiz damar sertliğine neden olur. Nikotin kanın akışkanlığında azalma ve pıhtılaşma eğiliminde artma yoluyla tabloyu daha da kötüleştirir. Sigara dumanındaki diğer bir tehlikeli gaz olan karbonmonoksit ise kan hücrelerindeki hemoglobine oksijenden daha güçlü şekilde bağlandığından kalp ve diğer organların ihtiyacı olan oksijen azalır, hipoksi dediğimiz oksijen yetersizliği oluşur. Aynı şekilde kaslarda da miyoglobine bağlandığında kas güçsüzlüğü, efor kapasitesinde azalmaya yol açar. Yine karbonmonksit damar duvarında kolesterol birikimini arttırır, damar duvarında tahribatı arttırır. Damar sertliğini daha da arttırır.

BUGÜN SİGARAYI BIRAKIN!

Prof. Dr. Birol Özkan, "Sigaranın zararları saymakla bitmeyecek kadar çoktur. Tabii ki sigaraya hiç başlamamak en iyisidir. Ancak sigara içiyorsanız bile geç kalmış sayılmazsınız. Çünkü sigaranın saydığımız bu olumsuz etkileri sigara içmeyi bıraktığınızda zamanla ortadan kalkar. Sigara bırakıldıktan 20 dakika sonra kalp hızı normal değerlerine düşer, 12 saat sonra kandaki karbonmonksit düzeyi normal seviyelere iner, kalp damar hastalıkları riski 5 yıl içinde önemli oranda azalır, 10-15 yıl sonra sigara içmeyenlerle aynı düzeylere iner. Gelin, bugün Dünya Kalp Sağlığı gününde kalbinize dolayısıyla kendinize bir iyilik yapın ve sigarayı bırakın" diyor.