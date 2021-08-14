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Sigara tütünü içerisinde uyuşturucu madde

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Sigara tütünü içerisinde uyuşturucu madde

PGM Basın Subaylığı açıkladı:  

13.08.2021 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Aslanköy-Paşaköy anayolu üzerinde bulunan toprak alan içerisinde A.C.’nin (E-53) kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, sigara tütünü içerisinde yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2100 euro ve 1800 TL nakit para bulunmuştur. Adı edilen tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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