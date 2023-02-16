Sigara ve alkole 1 TL fon geldi

Başbakan Ünal Üstel, özel bir televizyon kanalına katılarak, açıklamalarda bulundu.
Başbakan Üstel, sigara ve alkole 1 TL fon eklendiğini burada toplanan gelir ile bir yılda yolların aydınlatılmasının sağlanacağını açıkladı.
Başbakan Ünal Üstel, özel bir televizyon kanalına katılarak, açıklamalarda bulundu.
Başbakan Üstel, sigara ve alkole 1 TL fon eklendiğini burada toplanan gelir ile bir yılda yolların aydınlatılmasının sağlanacağını açıkladı.
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