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Sigaranın Kötü Etkileri 3 Nesil Sonra Bile Ortaya Çıkabiliyor

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Sigaranın Kötü Etkileri 3 Nesil Sonra Bile Ortaya Çıkabiliyor
Sigaranın Kötü Etkileri 3 Nesil Sonra Bile Ortaya Çıkabiliyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, obez çocukların, ergenlik çağına girmeden önce sigara içen ataları nedeniyle bu durumda olduğunu tespit etti.
İngiltere’de Bristol Üniversitesi bilim insanları çevresel bir maruziyetin dört kuşak boyunca nesiller arası etkileri olduğunu keşfetti.

Gelecek kuşakların atalarının sigara dumanı gibi toksik durumlara maruz kalmasının nesiller boyunca etkileri olduğu ortaya çıktı.

Epidemiyoloji uzmanı Jean Golding ve ekibi, 1990’ların başında başlayan ve ilk olarak, hamile kadınlar ve aileleri üzerinde gözlemsel bir çalışma olan Avon Ebeveynler ve Çocuklara İlişkin Boylamsal Araştırma’dan elde edilen verileri değerlendirdi.

90’ların çocukları araştırmasından elde edilen anket verilerinin 2014 yılındaki analizi, 11 yaşından önce sigara içmeye başlayan babaların oğullarının, ortalama bel çevresi ile birlikte daha yüksek vücut kitle indeksine sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Anne tarafından dedelerin babaları ergenlik öncesi sigara içmeye başladıklarında, onların torunlarının değil, torunlarının torunlarının 17 ve 24 yaşlarında aşırı vücut yağı bulundu.

Veri daha da genişletilerek, bu durumun nesiller boyunca daha da genişlediğini ve sadece bir babadan oğluna değil, aynı zamanda dededen torununa ve büyük büyükbabadan onun büyükbabasına aksettiği tespit edildi.

Obezite sigara içen atalarından gelmiş olabilir

Araştırmacılar, benzer bir etkinin, aradan geçen nesiller 13 yaşın altındayken düzenli olarak sigara içmediğinde bile görülebileceğini ve dört nesil boyunca nesiller arası bir etkinin kanıtlandığını gösteriyor.

Golding, “Çocukların aşırı kilolu olmasının nedenlerinden biri, atalarının yaşam tarzı veya yıllar boyunca bununla ilişkili faktörlerin kalıcılığından ziyade mevcut diyet ve egzersizleriyle çok fazla ilgisi olmayabilir” dedi.

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