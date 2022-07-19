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Sigarasını Söndürmeden Attı. Yangına Sebep Oldu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Sigarasını Söndürmeden Attı. Yangına Sebep Oldu

18.07.2022 tarihinde, saat 19:45 sıralarında, Kumyalı’da, Hasan Arıburnu Anı Ormanı mevkiinde, devriye halinde olan bir polis ekibi tarafından L.N.S.(E-44)’nin içmekte olduğu sönmemiş sigaranın izmaritini, tedbirsizliği ve ihmalkarlığı sonucu kuru otların üzerine atarak bir metrekarelik alandaki kuru otların yanmasına sebep olduğu tespit edilmiştir. Yangın devriye halindeki polis ekibi tarafından söndürülmüştür.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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