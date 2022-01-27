Sigaraya da Zam Geldi

Paket sigara, paket tütün ve elektronik sigara fiyatlarına bugün itibariyle zam geldi.
Kıbrıs Postası’nın edindiği bilgilere göre zamla birlikte, bazı markaların fiyatları 2 buçuk TL, bazı markaların fiyatları ise 2 TL arttı.
Paket sigaraların satış fiyatları 2 TL ila 2 buçuk TL arası artarken, paket tütün fiyatları ile elektronik sigara fiyatları 2 TL arttı.
Bir süredir “beklemeye alınan” söz konusu zammın, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybından kaynaklandığı ifade ediliyor.
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