Sigaraya ve tütüne zam!

Sigara 2 TL zamlandı. Çok sayıda ithalatçı tarafından adaya getirilen sigara ürünleri ortalama 2 TL zamlandı. Önceki gün başlayan 2 TL zam furyası, tüm sigara, ısıtılarak içilen ürünler ve sarma tütünde de devam etti. Sadece Tekel ürünleri zamlanmazken, kısa sürede içki genelinde de yeni bir zam dalgası beklentisi var.

Son haftalarda süte, sigaraya ve bir çok tüketim maddesine zam yapılırken bugün de tütüne zam geldi.

Buna göre ; 50 gramlık tütünlere 2 TL, 25 gramlık tütünlere 1 TL zam geldi.