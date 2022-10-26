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Sigarayı bırakmanın faydaları neler akciğerler kendini yeniliyor!

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Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalar göre sigarayı bırakmak genetiği bozulmamış hücreler sayesinde akciğerlerin kendi kendini yenilemesini sağlıyor.
Sigarayı bırakmanın faydaları neler akciğerler kendini yeniliyor!

Sigara içmenin akciğer kanseri, astım, KOAH gibi akciğer hastalıklarına sebep olduğunu hepimiz biliyoruz. Son yapılan araştırmalar sigarayı bırakmanın akciğerlerin kendi kendini yenilemesine olanak tanıdığını ortaya koydu. Üstelik uzun yıllar sigara içilmiş olsa dahi bu durum akciğerlerin yenilenmesini engellemiyor. İşte araştırmadan çarpıcı sonuçlar!

Genetiği bozulmamış hücreler akciğeri yeniliyor!

Uzmanlar uzun zamandır akciğer kanserine yol açan genetik mutasyonların kalıcı olduğu kanısındaydı. Wellcome Sanger Enstitüsü'nden bilim insanlarının yaptığı araştırma, genetik mutasyona uğramamış olan az sayıdaki hücrenin akciğerleri iyileştirdiğini kanıtladı. Az sayıdaki hücrenin genetik mutasyona uğramamayı nasıl başardığı ise henüz öğrenilemedi. Fakat araştırma gösteriyor ki sigara içme alışkanlığı bırakıldığında, bu sağlıklı hücreler büyüyerek akciğerdeki zarar görmüş hücrelerin yerine geçiyor.

40 yıl boyunca içilse bile yenileyebiliyor 

Wellcome Sanger Enstitüsü'nden Doktor Peter Campbell, "Kaydadeğer sonuçlardan biri, 40 yıl boyunca sigara içtikten sonra sigarayı bırakan hastalarda bile hücrelerin tütünün zararlı etkilerine hiç maruz kalmamış gibi yenilenebilmesiyedi" diyor.

Sigaradaki kimyasallar akciğer hücrelerinin genetiğini bozuyor

Tütünde bulunan binlerce kimyasal, akciğer hücrelerindeki genetiği bozuyor ve onları yavaş yavaş sağlıklı hücreden kanserli hücreye dönüştürüyor. Araştırma, sigarayı bırakan kişilerin hücrelerinin yüzde 40'a kadar varan bir kısmının, hiç sigara içmemiş kişilerin hücreleri kadar sağlıklı olduğunu gösterdi.

Bilim insanları şimdi ise akciğerin ne kadarlık bir kısmının iyileştiği üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Araştırma, kılcal damarlar arasında oksijen ve karbondioksit değişimini sağlayan alveoller gibi küçük yapılar yerine ana havayolları üzerine odaklanıyor.

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