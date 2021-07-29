‘Sığınmacı videosu’nu hatırlatan CHP lideri: O demiş, bu söylenmiş önemli değil

Sığınmacılarla ilgili çektiği videoyu hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “O demiş, bu söylenmiş önemli değil. İki yılda çözülecek bu mesele” dedi.

Sığınmacılarla ilgili çektiği videoyu hatırlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “O demiş, bu söylenmiş önemli değil. İki yılda çözülecek bu mesele” dedi.

Türkiye’nin ‘gerçek beka sorunu’nun ‘sığınmacı seli’ olduğunu söyleyen CHP lideri, “Ya bizleri oturtacaksınız o masaya, biz de bu meseleyi en geç iki yıl içinde çözeceğiz. Ya da çocuklarınız, ileride bir gün dahi huzur yüzü görmeyecek bu ülkede” demişti.

Twitter paylaşımında söz konusu videoyu alıntılayan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, iki yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim!”

Tanju Özcan’ın ‘ayrımcı zammı’

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kentte yaşayan yabancılardan su kullanımı ücreti ve katı atık vergisinin 10 kat fazla alınacağını söylemişti.

Yazılı açıklama yayınlayan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan’ın yabancılarla ilgili görüşlerinin partiyi bağlamayacağını ifade etmişti.

Açıklamada şunlar kaydedilmişti: “Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi’nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da Özcan’ın görüşlerine katılmadığını ifade ederken İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, “Açık sınır politikası ile ülke sınırlarımız yok sayılıyor ve milyonlarca insan sınırlarımızdan giriyor. Din, dil, ırk fark etmeksizin kimseyi sudan, hizmetten, güvenlikten yoksun bırakmam, bırakamam. Yönetememenin sonucu olarak da görsek masumlara kesilen hiçbir ceza bize ait olamaz” demişti.

Bolu başsavcılığı bugün Özcan hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlarından soruşturma başlattı.