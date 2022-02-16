Sığınmacılar “Küçük Bir Şehir Nüfusu” Kadar

Rum Meclisi Demografi Alt Komitesi’nin dünkü toplantısında yasadışı olarak Güney Kıbrıs’ta bulunan yabancı uyruklu sayısının tahminen 30 bine, sığınma başvurusunda bulunanların ise 18 bine ulaştığı belirtildi.

Alihtia’nın “Küçük Bir Şehir Nüfusu Gibi” başlığıyla manşete çektiği habere göre, dünkü toplantıda geçen Ocak ayında bin 386, Şubat ayının ilk yarısına kadar da 883 kişinin siyasi sığınma başvurusu yaptığı, bunların büyük bölümünün Kongo, Kamerun, Nijerya ve Somali gibi Afrika ülkelerinden olduğu bilgisi verildi.

Bu kişilerin “ezici çoğunluğunun İstanbul’dan Ercan’a uçak yoluyla geldiği”, ardından da Güney’e geçmeye çalıştığı öne sürülen toplantıda “sınır dışı edilen kişi sayısı artmasına rağmen Ada’ya varan mülteci sayısının, sınır dışı edilen kişi sayısından fazla olduğu” tespiti yapıldı.