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Sığınmacılar silah zoruyla sınıra götürülüyor: 'Buradan artık dönüş yok'

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Videoda, polis olduğu öne sürülen kişinin, silahını sığınmacılara doğrultarak, “Türk askeri sizi botla karşıya geçirecek. Buradan artık dönüş yok” dediği duyuluyor.
Sığınmacılar silah zoruyla sınıra götürülüyor: 'Buradan artık dönüş yok'

AKP’nin İdlib gündemiyle Avrupa’ya karşı koz olarak kullandığı sığınmacılara yönelik hem Yunanistan, hem de Türkiye tarafında saldırılar sürüyor.

Ortaya çıkan yeni bir görüntü, AKP’nin sığınmacılar konusunda nasıl iki yüzlü bir politika izlediğini bir kez daha ortaya koydu. Görüntülerde, polis olduğu iddia edilen bir kişinin otobüse doldurduğu sığınmacıları zorla Yunanistan sınırına götürmek istediği, sığınmacıların ise gitmek istemediği görülüyor.

Videoda aynı kişinin, silahını sığınmacılara doğrultarak, “Türk askeri sizi botla karşıya geçirecek. Buradan artık dönüş yok” dediği duyuluyor.

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