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Sığınmak İçin Güney Kıbrıs' a Giden Lübnanlı Siyasiyi Hapsettiler

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Sığınmak İçin Güney Kıbrıs' a Giden Lübnanlı Siyasiyi Hapsettiler
Sığınmak İçin Güney Kıbrıs' a Giden Lübnanlı Siyasiyi Hapsettiler

Rum yönetiminin, 2015’ten beri siyasi sığınma talebinde bulunan Lübnanlı siyasetçiyi tutukladığı ve 2 aydır sınır dışı etmek üzere Lakadamya’da hapis tuttuğu bildirildi.


Politis haberi “Lübnanlı Siyasi… Sığınma İçin Geldi, Biz De Onu Kodese Attık”  başlığıyla aktardı.


Asıl mesleğinin mimarlık olduğu ancak Lübnan’da siyasetle de uğraştığı kaydedilen ancak ismi verilmeyen Lübnanlının, önceki Lübnan hükümetinde görev aldığı kaydedildi. Lübnan’da 2014-2016 döneminde yaşanan siyasi karışıklık sürecinde siyasi rakipleri tarafından ortadan kaldırılmak maksadıyla bombalı saldırıya uğradığı, saldırıdan sağ kurtulduğu ancak elinden yaralandığı belirtildi.


Habere göre, Lübnanlı siyasi, Rum Sığınma Dairesi’nin 26 Kasım 2020 tarihli kararı üzerine 24 Kasım 2021’de tutuklandı ve o günden beridir sınır dışı edilmek üzere Lakadamya polis karakolunda tutuluyor.  


Sınır dışı prosedürünü iptal ettirmek için Uluslararası Koruma Mahkemesi’ne başvuran siyasinin, avukatı aracılığıyla, 2015’te yaptığı sığınma başvurusunun reddedildiği ve tutuklandığı kaydedildi. 2021’e kadar kendisine bilgi verilmediği ve başvurusu incelenirken kendisiyle mülakat yapılmadığını belirtti. 


 “Ülkesinde bombalı saldırıya uğramasının ardından Güney Kıbrıs’a kaçmak zorunda kalması”ndan dolayı tasarrufunda herhangi bir pasaport veya başka seyahat belgesi olmadığını savunan siyasinin, yüksek hayati riskten dolayı sığınma istediğini vurguladı.
İsveçli eşi ve çocuğunun ise İsveç’e kaydedildi. 

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