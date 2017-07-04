Sigma TV iddia etti... İşte Türkiye'nin 9 maddelik önerisi!

Türkiye’nin Güvenlik ve Garantiler ile ilgili sunduğu paketin bilgilerinin gizlilik anlaşmasına rağmen basına sızdığı iddia ediliyor.

Türkiye’nin Güvenlik ve Garantiler ile ilgili sunduğu paketin bilgilerinin gizlilik anlaşmasına rağmen basına sızdığı iddia ediliyor.

Kıbrıs Rum tarafından yayın yapan Sigma Live televizyonuna göre Türkiye 9 maddelik önerisi şöyle:

1-Garanti Antlaşmalarında ‘Mutadis mutandis*’in geçerli olması

* (Bir yasa için mutatis mutandis uygulanabilir deniliyorsa o yasanın olduğu gibi uygulanamayacağı, ancak ve ancak uyum sağlamaya yönelik değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanabileceği, yaşama geçirilebileceği anlatılmak istenir.)

2-Garantilerin ya da askerin çekilmesi için herhangi bir son tarih olmaması

3-Bir izleme komitesi kurulması

4-Garantilerin 3 dönüşümlü başkanlık ya da 3 seçim döneminden sonra yeniden gözden geçirilmesi (15 yıl)

5-Askeri varlığın devamı

6-Anlaşmanın 1.gününde önemli sayıda asker azaltılması

7-Anlaşmanın uygulanması ile birlikte ilerisi için bu sayının yeniden değerlendirilmesi

8-Adada sürekli bir asker sayısının son tarih olmadan kalması

9-Güvenlik ve Garanti anlaşmalarının bir protokol ile birlikte kurulacak olan yeni devletin müktesebatına dahil edilmesi