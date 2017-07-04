Sigma TV iddia etti... İşte Türkiye'nin 9 maddelik önerisi!

Türkiye’nin Güvenlik ve Garantiler ile ilgili sunduğu paketin bilgilerinin gizlilik anlaşmasına rağmen basına sızdığı iddia ediliyor.
Kıbrıs Rum tarafından yayın yapan Sigma Live televizyonuna göre Türkiye 9 maddelik önerisi şöyle:
1-Garanti Antlaşmalarında ‘Mutadis mutandis*’in geçerli olması
* (Bir yasa için mutatis mutandis uygulanabilir deniliyorsa o yasanın olduğu gibi uygulanamayacağı, ancak ve ancak uyum sağlamaya yönelik değişiklikler yapıldıktan sonra uygulanabileceği, yaşama geçirilebileceği anlatılmak istenir.)
2-Garantilerin ya da askerin çekilmesi için herhangi bir son tarih olmaması
3-Bir izleme komitesi kurulması
4-Garantilerin 3 dönüşümlü başkanlık ya da 3 seçim döneminden sonra yeniden gözden geçirilmesi (15 yıl)
5-Askeri varlığın devamı
6-Anlaşmanın 1.gününde önemli sayıda asker azaltılması
7-Anlaşmanın uygulanması ile birlikte ilerisi için bu sayının yeniden değerlendirilmesi
8-Adada sürekli bir asker sayısının son tarih olmadan kalması
9-Güvenlik ve Garanti anlaşmalarının bir protokol ile birlikte kurulacak olan yeni devletin müktesebatına dahil edilmesi
Sabah ki görüşmelerden sonra T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rum Basınına bilgi sızdırıldığını doğrularken , sızdırılan bu 9 maddenin doğru veya yanlış olduğunu söylemedi.
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