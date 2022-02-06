  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Sigma TV'de Cinsel Taciz

» »
Sigma TV'de Cinsel Taciz
Sigma TV'de Cinsel Taciz

Rum medyası, Sigma TV muhabirine iş yerinde cinsel tacizde bulunulduğu şikâyeti ile sarsıldı.


Fileleftheros ve diğer gazetelere göre Sigma TV’de görev yapan kadın muhabir, cep telefonuna mesajlar gönderilerek kendisine cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle polise şikayetçi oldu.

Rum polis Basın Sözcüsü Hristos ,Andreu Sigma muhabirinin polise başvurarak şikâyetçi olduğunu doğruladı, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. 


Sigma TV de dün sabah bir açıklama yaparak, kadın muhabirin şikâyeti öğrenildiği anda cinsel tacizde bulunmakla suçlanan çalışanını açığa aldığını açıkladı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cezaevinden Örgüt Kurdu, Cinayet İşletti05 Şubat 2022 Cumartesi 19:45
  • Güney Kıbrıs'ta benzin fiyatı 1,50 Euro!05 Şubat 2022 Cumartesi 19:00
  • Rum Sağlık Bakanı Hacipandelas’ın Covid-19 testi pozitif…05 Şubat 2022 Cumartesi 15:51
  • CPP: Vasiliko LNG Terminali İnşaatına Bu Ay Sonunda Başlanacak05 Şubat 2022 Cumartesi 15:43
  • Güneyde Taksi Ücretini Kredi Kartıyla Ödeme Dönemi05 Şubat 2022 Cumartesi 15:02
  • Güneyde "İki Hellime" Formül Aranıyor05 Şubat 2022 Cumartesi 13:35
  • Stefanu, Mısır Büyükelçisi’yle Türkiye Odağında Görüştü05 Şubat 2022 Cumartesi 13:01
  • Kasulidis, ABD’den Destek Buldu05 Şubat 2022 Cumartesi 12:24
  • Güneyde Ocak Ayı Enflasyonu Yüzde 5,405 Şubat 2022 Cumartesi 11:59
  • 12 Bin Ton Atık Lastik Büyük Çevre Sorunu Yaratıyor05 Şubat 2022 Cumartesi 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti