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Sigorta acentesinde dolandırıcılık!

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Lapta’da sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, yurt dışındaki kişiler ait  kredi kartları bilgilerini kullanarak sanal ortamda bankacılık işlemiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tespit edilerek tutuklandı.
Sigorta acentesinde dolandırıcılık!

Lapta’da sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, yurt dışındaki kişiler ait  kredi kartları bilgilerini kullanarak sanal ortamda bankacılık işlemiyle dolandırıcılık yapan 3 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 23.06.2020 ve 30.06.2020 tarihlerinde, Lapta-Girne’de sigorta acentesi olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde E.B.(E-34), İ.G.(E-38) ve A.C.D.(E-24) dolandırmak kastıyla, yurt dışında oldukları tespit edilen yabancı şahıslara ait çalıntı veya sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde edilen, kredi kartları bilgilerini kullanarak kart hamillerinin kimliğine bürünüp, işyerindeki bilgisayardan sanal ortamda bankacılık işlemi yapmak suretiyle, gerçekte sigorta poliçesi yapılmadığı halde, acente müşterilerine sigorta poliçesi kesilmiş gibi gösterip sahte resmi belge düzenleyip, tedavüle sürerek sahtekarlıkla kredi temin ettikleri tespit edildi.

Yürütülen ileri soruşturmada, temmuz ayı içerisinde E.B.’nin (E-34) çalıntı veya sahiplerinin bilgisi ve rızası dışında elde edilen, kredi kartları ile yaptığı işlemlerden gerçekleşen sahtekarlıktan kurtulmak ve dolandırmak kastı ile gerçekte A.C.D’ye ait aracı satmadığı halde, 23 bin 500 TL’ye satış yaptığını gösteren sahte belgeyi düzenleyerek tedavüle sürdüğü tespit edildi.  E.B, İ.G. ve A.C.D. tutuklandı.

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