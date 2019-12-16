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Sigorta affı Bakanlar Kurulundan geçti , Ocak'ta yürürlüğe giriyor

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“Sigortalar Affı, Ocak ayı içerisinde yürürlüğe girecek”
Sigorta affı Bakanlar Kurulundan geçti , Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, Sigortalar Affı’nın Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini, Ocak ayı içerisinde yürürlüğe gireceğini açıklayarak, “Tahmin ediyorum, 15 Ocak ya da Ocak ayının 28’i gibi. Sigorta affı ile birlikte sigortalı sayısı 122 bine çıkarılacak” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Sigortalar Affı’nın Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini, Ocak ayı içerisinde yürürlüğe gireceğini ve yürürlüğe girdiğinde sigortalı sayısının 122 bine çıkacağını vurguladı.

Genç TV’de yayınlanan Gökhan Altıner’in sunduğu ‘Kıbrıs’ta Manşet’ programına konuk olan Sucuoğlu, kayıt dışılığa girenlerin, üçte ikisinin turist vizesi ile ülkeye girip, kaçak çalıştığına dikkat çekti ve “Üç ay içerisinde, kayıt dışılık oranını büyük oranda aşağıya indireceğiz” ifadelerini kullandı.

Genel Sağlık Sigortası ile ilgili aceleye gerek olmadığını söyleyenler olduğunu işaret eden Faiz Sucuoğlu, “Ne acelesi, 40 yıl oldu” dedi ve Türkiye ile konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

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