“Sigorta affı sorunların çözümünü daha da zorlaştırır”

Halkın Partisi yetkilileri Güzelyurt çarşısında esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “biz sessiz çoğunluğun sesiyiz. Halkın farklı kesimleri dertlerini, şikayetlerini ve gördüklerini bizimle paylaşıyorlar. Biz de Halkın Partisi olarak bu toplumsal talebe tercüman olmaya çalışıyoruz. Görüyoruz ki çok büyük bir sessiz çoğunluk seçim gününün gelmesini bekliyor. Özetle değişim sessiz ve derinden geliyor. Biz bu ülkedeki partizanlığın ve adaletsizliğin bitmesini isteyenlerin, çalışan bir hukuk düzeni talep edenlerin sesiyiz” dedi. Özersay ayrıca sosyal sigortaların mevcut batak haliyle sürdürülemez bir noktaya geldiğine, partisinin sigortaların düzelebilmesi için bir eylem planı hazırlamakta olduğuna da dikkat çekti. Sosyal sigortalarda hükümetin çıkarmaya çalıştığı affın günü kurtarmaya yönelik göstermelik bir adım olduğunu vurguladı. Halkın Partisi yetkilileri Güzelyurt çarşısında esnafı ziyaret ederek sorunları dinledi.

Ziyaret sırasında Güzelyurt İlçe Başkanı Naim Pınar, Lefke İlçe Başkanı Serhat Usanmaz ve partinin Güzelyurt İlçe yönetiminde görevli olan parti yetkilileriyle gönüllüler Kudret Özersay’a eşlik ettiler.

SİGORTA AFFI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNÜ DAHA DA ZORLAŞTIRIR

Hükümetin yine günü kurtarmaya dönük adımlara hazırlandığına da dikkat çeken Özersay sigorta affının kayıt dışılığı teşvik edeceğini, sigortaları daha da bir batma noktasına getireceğine ve sorunların çözümünü daha da zorlaştıracağına dikkat çekerek “sigorta affını, yatırımlarını zamanında yapan insanların, hatta bunu borçlanmak ve daha az kar marjıyla yapmak pahasına yerine getiren insanların da sisteme küstürülecekleri endişesini taşıyoruz” dedi. Prim oranları ve diğer tüm boyutları ele alıp radikal bir reform yapmanın şart olduğuna da dikkat çeken Özersay “günü geldiğinde emekli olabilmeyi istiyorsak, sosyal devlet anlayışının kağıtta kalmasını değil hayata geçmesin istiyorsak yarını planlamak zorundayız. Bunun için sosyal sigortalarda bazı köklü değişimler yapacağız” ifadelerini kullandı.



Güzelyurt esnaf ziyareti ertesinde Halkın Partisi’nden yapılan açıklamada çok sayıda esnafın sosyal sigorta primleri ve genel olarak sosyal sigorta sisteminin önemli adaletsizlikler içerdiğine dikkat çektikleri vurgulandı. Genel Başkan Özersay “sosyal sigortalar bugüne kadar olduğu gibi kötü yönetilmeye devam edilirse bir süre sonra emekli maaşlarının

ödeyemez duruma geleceğini artık herkes görüyor ve söylüyor. Öte yandan bu, çarşıda genel bir endişeyi de beraberinde getirmiş durumda. Dar gelirli olan ve özellikle emeklilik yaşı geldiğinde alacağı o maaşa bağlı bir hayat standardı geliştirecek olan insanlar “acaba günü gelince emekli maaşımı alabilecek miyim?” sorusunu sormaya başladı. Sosyal sigorta maaşlarını bir aylık vadeler ile maliyetli şekilde, borcu borç ile ödemek dışında herhangi bir çözüm üretmeyen geçmiş ve mevcut hükümetler ile bu sorunlar çözülemez. Biz Halkın Partisi olarak sosyal sigortaların mali açıdan toparlanabilmesi ve ayağa kaldırılması için bir çalışma yapıyoruz. Maalesef bu güne kadar hükümete gelenler, bu konuyu ciddiyetle ele almak yerine göstermelik tedbirlerle hep geçiştirmiş ve günü kurtarmaya çalışmıştır” dedi.

TURİSTLERİ GÜZELYURT ÇARŞISINA DAHİL ETMEK GEREK

Güzelyurt Bandabulya’da iki dükkan haricinde neredeyse hiçbir dükkanın açılmadığını ve biraz da bu nedenle Bandabulya içerisine neredeyse hiç müşteri girmediğini de vurgulayan Halkın Partisi yetkilileri, vatandaşın dükkanların gerçekten ihtiyacı olanlara verilmek yerine yine birilerinin kayrılması sonucu partililere dağıtıldığı yönünde şikayet etmekte olduğunu da anlattılar. Özellikle kış döneminde de ülkemize turlarla getirilen turistlerin sadece Etnografya müzesi ve Ay Mamas kilisesi ile sınırlı kalacak şekilde değil, Güzelyurt çarşısı içerisinden geçirilerek bu tarihi yerlere ulaştırılmasının dahi esnafa çok önemli bir katkısı olabileceğine dikkat çektiler.