  • BIST 2.101,70
  • Altın 784.42806
  • Dolar 13.7715
  • Euro 15.5296
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Sigorta Affından Yararlananlar İçin Son Ödeme Tarihi: 20 Aralık 2021

» »
7 Eylül 2021 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Affından faydalanan işverenler ve bağımsız çalışanlar için birikmiş prim borçlarını ödeme süresi 20 Aralık 2021’de doluyor.
Sigorta Affından Yararlananlar İçin Son Ödeme Tarihi: 20 Aralık 2021

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na  bağlı  Sosyal Sigortalar Dairesi’ne borcu bulunan işveren ve bağımsız çalışanların birikmiş prim borçlarını ödenmesine imkan tanıyan   Gecikmiş Prim Borçlarının Başvuru ve Ödeme Süresinin Uzatılması Hakkında Yasa Gücünde Kararnameler kapsamındaki sigortalıların  prim borçlarını ödeyebilmeleri  için,   ödeme süresi  20 Aralık 2021 tarihinde son bulacaktır.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne  yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalıların, birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli ödemeyi tercih etmeleri halinde ön peşinatını 20 Aralık 2021 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir.

Sosyal Sigortalar Dairesi’ ne birikmiş prim borçları bulunan tüm işveren ve bağımsız çalışanlara önemle duyurulur.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Corona'dan bir günde ikinci ölüm!13 Aralık 2021 Pazartesi 13:58
  • KTEMB uyardı: Güvenliğiniz için yetkisiz kişilere cihaz montajı yaptırmayınız!13 Aralık 2021 Pazartesi 13:27
  • Baba Vanga’nın 2022 kehanetleri ortaya çıktı13 Aralık 2021 Pazartesi 13:15
  • Son Dakika:3 kundaklama zanlısı Enver Bahçeciler tutuklandı!13 Aralık 2021 Pazartesi 13:03
  • Slow Food Salamis, Toprak Ana Günü vesilesiyle etkinlik düzenledi13 Aralık 2021 Pazartesi 13:00
  • Belediye Emekçileri Sendikası, Lapta Belediyesi'nde eylemde13 Aralık 2021 Pazartesi 12:44
  • Birleşik Krallık’ta corona salgını uyarı seviyesi 4’e yükseltildi13 Aralık 2021 Pazartesi 11:34
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Gazimağusa Muhtarlar Derneği’nin yeni yıl yemeğine katıldı13 Aralık 2021 Pazartesi 11:00
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Cahit Bozatlı Anı Turnuvası ve Ödül Töreni’ne Katıldı13 Aralık 2021 Pazartesi 10:53
  • Dövizde hareketlilik Sterlin 19 TL13 Aralık 2021 Pazartesi 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti