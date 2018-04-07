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'SİGORTA ÖDEMESİ GELMEZSE DAVA YOLUNA GİDİLECEK'

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Devlet Laboratuarı’nda Aralık 2016’da çıkan yangından bu güne çok uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen sigorta alacağının hala devlete gelmediğine işaret eden Başbakan Erhürman, bu hafta ilgili sigortanın yetkilileriyle toplantı yaptıklarını dile getirdi.
'SİGORTA ÖDEMESİ GELMEZSE DAVA YOLUNA GİDİLECEK'

Devlet Laboratuarı’nda Aralık 2016’da çıkan yangından bu güne çok uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen sigorta alacağının hala devlete gelmediğine işaret eden Erhürman, bu hafta ilgili sigortanın yetkilileriyle toplantı yaptıklarını dile getirdi. Sigorta yetkilerinin gelecek hafta sonuna kadar süre istediğini anlatan Erhürman, bu süre içinde kendilerine bir ödeme ile gelirlerse bu ödemeyi alıp devlet kasasına koyacaklarını, aksi halde dava yoluna gidileceğini ifade etti.

Sigorta konusunda “yangına karşı sigortalıydı ama dumana karşı değildi” iddialarının da mahkemede zaten ortaya çıkacağını ifade eden Erhürman, sorumlular kimse bununla ilgili olarak da gerekli işlemlerin yapılacağını dile getirdi. Erhürman, bu kadar zaman geçmesine rağmen devletin hala sigorta parası almadıysa ve bu nedenle dava açmadıysa ve bu nedenle çok sayıda tahlili yapılamadıysa bunun “saldım çayıra Mevlam kayıra” yaklaşımı olduğunu kaydetti.

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