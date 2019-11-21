Sigorta şirketi cenaze masraflarını karşılamak için ‘kanıt’ istedi; yakınlarının cansız bedenini götürdüler

Güney Afrika’da, bir sigorta şirketinden yakınları ölünce cenaze masrafları için hakları olan parayı talep eden iki kadın, ‘kanıt’ istenince yakınlarının cansız bedenini ceset torbasına koyup götürmek zorunda kaldı. Kadınların görüntüsü Twitter’da ses getirdi.

İki kadın ellerinde büyük, mavi bir torbayla ‘Old Mutual’ adlı şirketin kapısını çaldı. İkilinin, şirketin, Güney Afrika’nın KwaZulu Natal bölgesindeki ofisine ağırlıından dolayı zorlanarak torbayı taşımasının nedeni daha önce başvurduklarında, “Yakınınızın öldüğünü ispat etmezseniz cenaze masraflarını ödemeyiz” yanıtını almış olmalarıydı.

Kadınların görüntüsü sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi ve paylaşıldı. Şirket yönetimi, Twitter hesabı aracılığıyla açıklama yaparak yaşananların üzücü, pişmanlık verici olduğunu ifade etti ve “Sorun çözüldü; para ödendi” mesajını paylaştı. Şirket, ayrıca, ödeme geciktiği için aileden özür diledi.

Güney Afrika’da cenazeleri düzenleyen şirketlerin oluşturduğu birlik ise aileye destek verdi. Birlikten Muzi Hlengwa, sigorta şirketinin yaşananlardan sonra daha fazla para ödemesi gerektiğini savundu.