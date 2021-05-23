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Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği başkan ve yönetimini yeniledi

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Olağan Genel Kurul’da yönetim, denetleme, disiplin kurulları ile zorunlu sigortalar garanti fonu üyeleri belirlendi.
Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği başkan ve yönetimini yeniledi

Olağan Genel Kurul’da yönetim, denetleme, disiplin kurulları ile zorunlu sigortalar garanti fonu üyeleri belirlendi.

Genel Sekreter İbrahim Kavçın’ın Olağan Genel kurulla ilgili yaptığı açıklamaya göre, KKSRŞB’nin yeni başkanı Raif Çukurovalı’nın başkanlığında yeni yönetim şu üyelerden oluştu: “ Börte Barlasoğlu,  Zafer Dalka,  Mehmet Kader, Kutlu Yorucu” Yedek üyeler ise Ersan Dağlı ve Hicran Kanat oldu.

KKSRŞB de diğer kurullara ise şu isimler seçildi: “Denetleme Kurulu: Mehmet Betmezoğlu, Ömer Beydola, Volkan Yılmaz Disiplin Kurulu: Tolga Atılgan, Cengiz Ertürk, Erinç Karakaş Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu: Kemal Hansoy, Miraç Çek, Hüseyin Saçman, Cengiz Ertürk” 

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