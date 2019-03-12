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'Sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti'

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Slovenya'da polis, bir kadını sigorta dolandırıcılığı yapmak için akrabasının yardımıyla elini bileğinden döner testereyle kesmekle suçladı.
'Sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti'

Slovenya polisi, Ljubljana'da meydana gelen olayı kaza gibi göstermek ve sigortadan para almak isteyen kadın ile ona yardım eden 29 yaşındaki bir akrabasının gözaltına alındığı açıklandı. Olayla ilgisi olduğu belirlenen iki akraba daha gözaltına alındı ancak daha sonra serbest bırakıldı.

Polis, şüphelilerin kısa süre önce beş ayrı şirkette kaza sigortası yaptırdığını tespit etti. Planın ‘başarılı olması' halinde kadının, poliçeden 380 bin Euro toplu para ile, aylık yaklaşık 3 bin euro maaş alabileceği belirtildi.

 

Sigorta sahteciliğiyle suçlanan zanlılar, sekiz yıla kadar hapisle cezalandırılabilir.

TAZMİNATI ARTIRMAK İÇİN DE UĞRAŞMIŞLAR

Akrabalarının, kadını hastaneye götürüp elini dal budarken kestiğini söylediği kaydedildi.

Yetkililer, grubun sakatlığın kalıcı olabilmesi dolayısıyla üç kat fazla tazminat almak için kesilen eli yanlarında getirmediklerini, ancak daha sonra elin zamanında bulunup yerine dikildiğini belirtti.

Slovenya'da ortalama aylık gelir 1000 euro civarında.

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