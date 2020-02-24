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Sigortalardan İşveren ve bağımsız çalışanlara önemli duyuru

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İşveren ve bağımsız çalışanların başvuru süresinin, 02 Mart 2020 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2020 tarihinde sona ereceğini duyurdu.
Sigortalardan İşveren ve bağımsız çalışanlara önemli duyuru

Sosyal Sigortalar Dairesi, ‘Gecikmiş Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı ile İlgili Kurallar’ çerçevesinde ödemek isteyen işveren ve bağımsız çalışanların başvuru süresinin, 02 Mart 2020 tarihinde başlayıp 30 Haziran 2020 tarihinde sona ereceğini duyurdu.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 16/1976 Sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası tahtında 1 Ocak 2000-31 Aralık 2019 tarihleri arasında biriken prim ve gecikme zammı borçları ile 73/2007 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası tahtında 1 Ocak 2008-31 Aralık 2019 tarihleri arasında biriken prim borçları ve gecikme zamlarını, 6/2020 sayılı Sosyal Güvenlik (Değişiklik) Yasası ve 8/2020 sayılı Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik) Yasası altında düzenlenen ‘Gecikmiş Prim Borçları ve Gecikme Zamlarının Ödeme Planı ile İlgili Kurallar’ çerçevesinde ödemek isteyen işveren ve bağımsız çalışanların başvuru süresi 02 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar olacaktır.

Dairemize yasal süresi içerisinde başvuran ve müracaatları onaylanan sigortalılar , birikmiş prim borçları ve gecikme zamlarını tek seferde veya taksitli olarak ödeyebileceklerdir.Tek seferde ödemeyi tercih edenler tüm prim ve gecikme zamlarını, taksitli ödemeyi tercih edenler ise seçmiş oldukları ödeme planına göre ödemeleri gereken ön peşinatı 30 Eylül 2020 tarihine kadar ödemek zorundadırlar. Tüm işveren ve bağımsız çalışan sigortalılara önemle duyrulur. 

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