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Sigortaların yükümlülüğü 300 bin

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Sigortaların yükümlülüğü 300 bin
Sigortaların yükümlülüğü 300 bin

Motorlu Araçlar (Üçüncü Şahıs Sigortası) Mal Zararlarına ilişkin Yükümlülükler Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan tüzük kapsamında sigorta şirketlerinin; tek bir olay sonucu meydana gelen herhangi bir kaza veya zincirleme kazalar için 300 bin TL’ye kadar olan mal zararlarına ilişkin yükümlülükleri karşılamasını içeriyor.

-Sigortalıların Kovid dönemi borçlanmaları

Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Sosyal Güvenlik Kapsamında Sigortalı Olanların Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları İçin Covid-19 Pandemi Süresi Borçlanması Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname No:2’yi onaylayarak, Resmi Gazete’de yayımlanmasına ve Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasına karar verdi.

Kararnameye göre, uygulama 14 Mart 2020 ile 31 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki dönem için geçerli olacak.

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