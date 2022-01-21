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Sigortalılardan Alınacak Prim Ve Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulacak Alt Ve Üst Sınırlar Yeniden Belirlendi

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Sigortalılardan Alınacak Prim Ve Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulacak Alt Ve Üst Sınırlar Yeniden Belirlendi
Sigortalılardan Alınacak Prim Ve Ödeneklerin Hesabına Esas Tutulacak Alt Ve Üst Sınırlar Yeniden Belirlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Sigortalar Dairesi, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasası kapsamında çalışan sigortalılardan alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak alt ve üst sınırları yeniden belirledi.

Bakanlar Kurulu’nun 19 Ocak tarihli kararı doğrultusunda 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere alt sınır günlük 233.34 TL ve aylık 7 bin TL, üst sınır günlük bin 633 TL 34 kuruş ve aylık 49 bin TL olarak yeniden belirlendi.

Bu duyuru tüm işveren ve iş sahiplerine ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılara gerekli tebligat yazılı olarak yapılmış sayılacak.

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